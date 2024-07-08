NYT: Минфин США предложил новые санкции против рф — Finance.ua
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NYT: Минфин США предложил новые санкции против рф

Мир
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NYT: Минфин США предложил новые санкции против рф
NYT: Минфин США предложил новые санкции против рф
Министерство финансов США предложило новые санкции против российских нефтяных танкеров, но Белый дом опасается, что они повлекут за собой рост цен на бензин.
Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
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Сейчас под санкциями США находятся 20 танкеров «теневого флота» — старых танкеров, перевозящих нефть по цене выше установленного предела в 60 долларов за баррель. Всего таких кораблей 120.
В Минфине предлагают и на эти корабли наложить санкции, которые могли бы ограничить их продажу или вынудить выйти из эксплуатации, пишет The New York Times.
Однако экономические советники президента в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на бензин в США, что в свою очередь может навредить предвыборной кампании Байдена. Аналитики предлагают поэтапно налагать штрафы на танкеры, чтобы минимизировать перепады цен, но это не убеждает администрацию Байдена. Предложенные санкции против российского «теневого флота», как пишет The New York Times, остаются на рассмотрении.
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Старший советник Байдена Амос Хохштейн заявил, что действия Белого дома по соблюдению санкций, направленные на взыскание платы с россии, Ирана и других стран, вместе с этим предотвращают скачок цен на энергоносители, который не только нанесет ущерб американским потребителям, но и увеличит доходы тех же россии и Ирана.
После установки ценового потолка (он запрещает компаниям из стран G7 и Евросоюза перевозить и страховать российскую нефть, купленную дороже 60 долларов за баррель) россия начала использовать для экспорта «теневой флот» — старые танкеры, которые отключают маячки, чтобы скрыться от системы отслеживания.
По материалам:
suspilne.media
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