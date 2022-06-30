Швейцария поддержит молочные хозяйства на деоккупированных территориях — Finance.ua
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Швейцария поддержит молочные хозяйства на деоккупированных территориях

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Для восстановления производительности поголовья, контроля качества и безопасности молока-сырья #Консультационный_центр_АВМ совместно с Quality FOOD Trade Program реализуют проект по поддержке хозяйств по производству молока в Черниговской, Киевской и Сумской областях.
Об этом сообщает пресс-служба АВМ, пишет ukragroconsult
Более 100 молочных хозяйств получат квалифицированные рекомендации по проведению практических визитов группы консультантов в форме экспресс-мониторингов и предоставлению рекомендаций по улучшению по блокам: учет и персонал; воспроизводство и здоровье КРС; гигиена доения; кормление; управление стадом.
Этот проект реализуется при поддержке Швейцарии в рамках швейцарско-украинской программы «Развитие торговли с более высокой добавленной стоимостью в органическом и молочном секторах Украины», которая внедряется Исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FiBL, Швейцария) в партнерстве с SAFOSO AG (Швейцария).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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