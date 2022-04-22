Швейцария изменит правила приема беженцев из Украины — Finance.ua
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Швейцария изменит правила приема беженцев из Украины

Сегодня 20:02Личные финансы
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Швейцария изменит правила приема беженцев из УкраиныШвейцария изменит правила приема беженцев из Украины
Власти Швейцарии возобновят равномерное перераспределение беженцев из Украины по разным регионам страны, чтобы снизить нагрузку на некоторые населенные пункты и регионы.
Об этом сообщает Swissinfo.
«Мы хотим создать больше стабильности как для беженцев, так и для кантональных управлений, отвечающих за социальное обеспечение или образование, чтобы избежать непропорционального распределения людей, которые в этом нуждаются», — отметил на пресс-конференции Дэвид Келлер из секретариата по вопросам миграции.
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По его словам, города, в том числе Цюрих, Базель и Берн, а также регион Тычино, столкнулись с большим потоком беженцев из Украины.
За последние семь недель в Швейцарии зарегистрировано около 37 тысяч беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домовладениях благодаря усилиям общественных организаций и инициативе частных.
Отмечается, что все, кроме нескольких украинских беженцев, приобрели особый правовой статус: он позволяет им устраиваться на работу и ходить на бесплатные языковые курсы, чтобы проще интегрироваться в стране.
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Отметим, что Швейцарией с 12 марта 2022 года применяется статус временной защиты S для граждан Украины, которые вынуждены были покинуть Родину из-за войны. Этот статус дает право на проживание в Швейцарии до одного года с последующим продлением срока пребывания.
По данным украинского МИД, кроме граждан Украины и членов их семей статус защиты S предоставляется также гражданам третьих стран, которые покинули Украину из-за войны. Обязательное условие — наличие у них действующего вида на жительство в Украине и невозможность безопасного возвращения в государство своего гражданства.
В то же время, статус защиты S не будет распространяться на лиц, которым уже предоставлен статус защиты страны ЕС. Те, кто получает такой статус защиты, могут выезжать за границу и возвращаться в Швейцарию без разрешения на поездку.
Граждане Украины могут искать оплачиваемую работу в Швейцарии (включая самозанятость) без ожидания. Для этого нужно встать на учет в федеральном центре по вопросам убежища.

Статус беженца: как получить

По материалам: Корреспондент.net
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