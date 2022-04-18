Как в Дании помогают беженцам из Украины: полезные ссылки — Finance.ua

Как в Дании помогают беженцам из Украины: полезные ссылки
Сегодня 13:10 — Личные финансы В Данию разрешен въезд по биометрическому паспорту, для держателей паспортов старого образца возможен въезд по гостевой визе — она выдается на границе. Об этом пишет tripmydream.com.
Гражданам без документов и с внутренним паспортом рекомендовано иметь сопровождающее лицо, проживающее в Дании, при пересечении границы (Германия-Дания).
Сопровождающее лицо может временно поручиться за прибывшего и сообщить, что планирует его временное содержание.
В Дании действует штаб объединенных волонтерских организаций Support Ukraine (горячая линия +4555270192).
Много информации о пребывании в Дании можно найти на официальной странице Иммиграционной службы Дании.
Статус временной защиты
Украинцы, бежавшие от войны и оказавшиеся в Дании, смогут сразу получить вид на жительство, который позволяет получать образование, устраиваться на работу и получать социальные льготы.
Нормативный акт предусматривает, что вид на жительство будет выдано сроком на два года, с возможностью продления. Подробнее здесь.
Въезд с животными разрешен. Все необходимые вакцины и прививки граждане получают при пересечении границы с ЕС.
Жилье
Как и прежде, жилье вы сможете найти на этих ресурсах:
Транспорт
Украинцам доступен бесплатный проезд на поездах DSB по всей стране.
А ещё Министерство транспорта Дании и местная ассоциация велосипедистов Cyklist Forbundet запустили инициативу, в рамках которой датчане могут подарить велосипеды беженцам из Украины.
Если вы в Дании и вам нужен велосипед, заходите на сайт программы и оставляйте заявку.
Чаты помощи
Адрес: Toldbodgade 37A, 1253 København K
+45 81 45 52 60 / Горячая линия: +45 71 54 15 31 (используется исключительно при возникновении чрезвычайной ситуации)
emb_dk@mfa.gov.ua и consul_dk@mfa.gov.ua
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