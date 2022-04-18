Как в Дании помогают беженцам из Украины: полезные ссылки — Finance.ua

Как в Дании помогают беженцам из Украины: полезные ссылки

Сегодня 13:10 — Личные финансы

разрешен въезд по биометрическому паспорту, для держателей паспортов старого образца возможен въезд по гостевой визе — она выдается на границе. Об этом пишет В Даниюпо биометрическому паспорту, для держателей паспортов старого образца возможен въезд по гостевой визе — она выдается на границе. Об этом пишет tripmydream.com

Гражданам без документов и с внутренним паспортом рекомендовано иметь сопровождающее лицо, проживающее в Дании, при пересечении границы (Германия-Дания).

Сопровождающее лицо может временно поручиться за прибывшего и сообщить, что планирует его временное содержание.

В Дании действует штаб объединенных волонтерских организаций Support Ukraine (горячая линия +4555270192).

Много информации о пребывании в Дании можно найти на официальной странице Иммиграционной службы Дании

Статус временной защиты

Украинцы, бежавшие от войны и оказавшиеся в Дании, смогут сразу получить вид на жительство, который позволяет получать образование, устраиваться на работу и получать социальные льготы.

Нормативный акт предусматривает, что вид на жительство будет выдано сроком на два года, с возможностью продления. Подробнее здесь

Въезд с животными разрешен. Все необходимые вакцины и прививки граждане получают при пересечении границы с ЕС.

Жилье

Как и прежде, жилье вы сможете найти на этих ресурсах:

Транспорт

Украинцам доступен бесплатный проезд на поездах DSB по всей стране.

А ещё Министерство транспорта Дании и местная ассоциация велосипедистов Cyklist Forbundet запустили инициативу, в рамках которой датчане могут подарить велосипеды беженцам из Украины.

Если вы в Дании и вам нужен велосипед, заходите на сайт программы и оставляйте заявку

Чаты помощи

Адрес: Toldbodgade 37A, 1253 København K

+45 81 45 52 60 / Горячая линия: +45 71 54 15 31 (используется исключительно при возникновении чрезвычайной ситуации)

emb_dk@mfa.gov.ua и consul_dk@mfa.gov.ua

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