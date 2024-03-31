Шведский концерн остановит поток китайских автомобильных аккумуляторов в Европу — Finance.ua

Шведский концерн остановит поток китайских автомобильных аккумуляторов в Европу Сегодня 06:12 — Мир

Шведский концерн остановит поток китайских автомобильных аккумуляторов в Европу, Фото: Marcus Brandt

Батареи для миллиона автомобилей в год — такова перспективная мощность гигафабрики, которую построит шведская группа Northvolt на немецком побережье Северного моря.

Как пишет Tagesschau, об этом заявил Питер Карлссон — бывший менеджер Tesla, а ныне генеральный директор шведского концерна «Northvolt Drei».

Первый камень фундамента будущего завода по производству автомобильных аккумуляторов 25 марта заложили канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и CEO компании Питер Карлссон.

Производство батарей начнется в 2026 году, а выход на полную мощность запланирован к 2029 году. Объем инвестиций составит 4,5 миллиарда евро.

Выбор места под строительство завода пал именно на этот северный регион из-за здешних сильных ветров и наличия достаточной ветрогенерации, необходимой для мощного современного производства.

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Еще одним важным преимуществом стало финансовое участие правительства ФРГ, которое субсидирует проект на сумму 902 миллиона евро.

Еврокомиссия поддержала проект. По мнению еврочиновников, с наращиванием производства батарей в Германии Европа сможет стать технологическим центром «зеленой» трансформации и сломить доминирование Китая на европейском рынке аккумуляторов для электроавтомобилей.

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