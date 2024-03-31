Шведский концерн остановит поток китайских автомобильных аккумуляторов в Европу — Finance.ua

Шведский концерн остановит поток китайских автомобильных аккумуляторов в Европу
Батареи для миллиона автомобилей в год — такова перспективная мощность гигафабрики, которую построит шведская группа Northvolt на немецком побережье Северного моря.
Как пишет Tagesschau, об этом заявил Питер Карлссон — бывший менеджер Tesla, а ныне генеральный директор шведского концерна «Northvolt Drei».
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Первый камень фундамента будущего завода по производству автомобильных аккумуляторов 25 марта заложили канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и CEO компании Питер Карлссон.
Производство батарей начнется в 2026 году, а выход на полную мощность запланирован к 2029 году. Объем инвестиций составит 4,5 миллиарда евро.
Выбор места под строительство завода пал именно на этот северный регион из-за здешних сильных ветров и наличия достаточной ветрогенерации, необходимой для мощного современного производства.
Еще одним важным преимуществом стало финансовое участие правительства ФРГ, которое субсидирует проект на сумму 902 миллиона евро.
Еврокомиссия поддержала проект. По мнению еврочиновников, с наращиванием производства батарей в Германии Европа сможет стать технологическим центром «зеленой» трансформации и сломить доминирование Китая на европейском рынке аккумуляторов для электроавтомобилей.
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