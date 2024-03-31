Шведский концерн остановит поток китайских автомобильных аккумуляторов в Европу — Finance.ua
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Шведский концерн остановит поток китайских автомобильных аккумуляторов в Европу

Мир
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Шведский концерн остановит поток китайских автомобильных аккумуляторов в Европу
Шведский концерн остановит поток китайских автомобильных аккумуляторов в Европу, Фото: Marcus Brandt
Батареи для миллиона автомобилей в год — такова перспективная мощность гигафабрики, которую построит шведская группа Northvolt на немецком побережье Северного моря.
Как пишет Tagesschau, об этом заявил Питер Карлссон — бывший менеджер Tesla, а ныне генеральный директор шведского концерна «Northvolt Drei».
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Первый камень фундамента будущего завода по производству автомобильных аккумуляторов 25 марта заложили канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и CEO компании Питер Карлссон.
Производство батарей начнется в 2026 году, а выход на полную мощность запланирован к 2029 году. Объем инвестиций составит 4,5 миллиарда евро.
Выбор места под строительство завода пал именно на этот северный регион из-за здешних сильных ветров и наличия достаточной ветрогенерации, необходимой для мощного современного производства.
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Еще одним важным преимуществом стало финансовое участие правительства ФРГ, которое субсидирует проект на сумму 902 миллиона евро.
Еврокомиссия поддержала проект. По мнению еврочиновников, с наращиванием производства батарей в Германии Европа сможет стать технологическим центром «зеленой» трансформации и сломить доминирование Китая на европейском рынке аккумуляторов для электроавтомобилей.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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