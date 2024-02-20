Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи — Finance.ua

Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Швеция предоставит Украине свой самый большой пакет военной помощи

Правительство Швеции представило самый большой на сегодняшний день пакет военной помощи Украине стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон (630 млн евро).

Об этом пишет « Европейская правда » со ссылкой на SVT

Этот пакет, общей стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон, уже 15-й, который Швеция присылает Украине.

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«В конце концов, речь идет о человечности и порядочности. Речь идет также о защите ценностей и интересов, которые важны для Швеции и интересов Швеции», — заявил на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон.

Пакет поддержки включает:

10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;

20 десантных катеров;

подводное вооружение, такое как мины и торпеды;

ряд зенитных систем типа Robot 70;

противотанковые работы модели TOW;

гранатометы с боеприпасами;

артиллерийские боеприпасы;

ручные гранаты;

гранатометы «Карл Густав»;

медицинское оборудование;

автомобили скорой помощи;

1 миллиард крон пойдет на закупку военной техники через разные фонды, еще 1 миллиард — на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины. 400 миллионов шведских крон будут направлены на разные образовательные инициативы для украинцев.

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По словам Пола Йонсона, новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины.

Вместе с предыдущими пакетами поддержки, которые Швеция уже послала Украине, страна предоставила в общей сложности чуть более 30 миллиардов шведских крон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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