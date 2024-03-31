Швеция предоставит Украине гранты на развитие женского предпринимательства — Finance.ua

Швеция предоставит Украине гранты на развитие женского предпринимательства Сегодня 14:15 — Казна и Политика

Швеция предоставит Украине гранты на развитие женского предпринимательства, Фото: shutterstock

Европейские партнеры заинтересованы в развитии украинской экономики. В частности, Швеция предоставит гранты для развития украинского женского предпринимательства.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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В регуляторе отметили, что приоритетными направлениями правительства являются преодоление гендерного разрыва в оплате труда, а также предоставление грантов на развитие бизнеса.

Шведско-украинский проект особо обратит внимание на проблему разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.

В настоящее время украинское правительство прогнозирует соответствующее уменьшение разницы между оплатой труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6% к 2030 году.

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Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко акцентировала на том, что все чаще украинские женщины готовы проходить обучение и переквалифицируются на мужские профессии.

В частности, украинки работают на строительстве, в области разминирования, перерабатывающей промышленности и многих других, когда-то исключительно «мужских» должностях.

«Стороны обсудили возможности участия Швеции в образовательных программах для женщин-предпринимателей, чтобы они с новыми навыками и знаниями возвращались отстраивать Украину», — говорится в сообщении.

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