Швеция предоставит Украине гранты на развитие женского предпринимательства — Finance.ua

Швеция предоставит Украине гранты на развитие женского предпринимательства
Европейские партнеры заинтересованы в развитии украинской экономики. В частности, Швеция предоставит гранты для развития украинского женского предпринимательства.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В регуляторе отметили, что приоритетными направлениями правительства являются преодоление гендерного разрыва в оплате труда, а также предоставление грантов на развитие бизнеса.
Шведско-украинский проект особо обратит внимание на проблему разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.
В настоящее время украинское правительство прогнозирует соответствующее уменьшение разницы между оплатой труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6% к 2030 году.
Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко акцентировала на том, что все чаще украинские женщины готовы проходить обучение и переквалифицируются на мужские профессии.
В частности, украинки работают на строительстве, в области разминирования, перерабатывающей промышленности и многих других, когда-то исключительно «мужских» должностях.
«Стороны обсудили возможности участия Швеции в образовательных программах для женщин-предпринимателей, чтобы они с новыми навыками и знаниями возвращались отстраивать Украину», — говорится в сообщении.
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