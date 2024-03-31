Швеция предоставит Украине гранты на развитие женского предпринимательства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швеция предоставит Украине гранты на развитие женского предпринимательства

Казна и Политика
13
Швеция предоставит Украине гранты на развитие женского предпринимательства
Швеция предоставит Украине гранты на развитие женского предпринимательства, Фото: shutterstock
Европейские партнеры заинтересованы в развитии украинской экономики. В частности, Швеция предоставит гранты для развития украинского женского предпринимательства.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Читайте также
В регуляторе отметили, что приоритетными направлениями правительства являются преодоление гендерного разрыва в оплате труда, а также предоставление грантов на развитие бизнеса.
Шведско-украинский проект особо обратит внимание на проблему разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.
В настоящее время украинское правительство прогнозирует соответствующее уменьшение разницы между оплатой труда мужчин и женщин с 18,6% до 13,6% к 2030 году.
Читайте также
Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко акцентировала на том, что все чаще украинские женщины готовы проходить обучение и переквалифицируются на мужские профессии.
В частности, украинки работают на строительстве, в области разминирования, перерабатывающей промышленности и многих других, когда-то исключительно «мужских» должностях.
«Стороны обсудили возможности участия Швеции в образовательных программах для женщин-предпринимателей, чтобы они с новыми навыками и знаниями возвращались отстраивать Украину», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.