Штрафы автофиксации возвращаются в «Дію» — Finance.ua
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Штрафы автофиксации возвращаются в «Дію»

Личные финансы
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Штрафы автофиксации возвращаются в «Дію»
Штрафы автофиксации возвращаются в «Дію»
В приложение Дія возвращаются штрафы автофиксации. Оплату штрафов переводили на новые реквизиты, поэтому некоторое время сервис не работал.
Об этом рассказывают в пресс-службе Дії.
«Некоторое время сервис не работал, потому что оплата штрафов переводилась на новые реквизиты. Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не на один счет, как прежде. Доработка успешно завершена», — говорится в сообщении.
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В Дію подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен.
Напомним, в правилах дорожного движения предусмотрены разные штрафы за их нарушение. Можно получить наказание в виде штрафа на пару сотен гривен за грязный номер или телефонный разговор во время движения. Однако есть штрафы в размере нескольких тысяч гривен и даже несколько десятков тысяч.
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По материалам:
Finance.ua
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