Штрафы автофиксации возвращаются в «Дію» — Finance.ua

Штрафы автофиксации возвращаются в «Дію» Сегодня 16:32 — Личные финансы

Штрафы автофиксации возвращаются в «Дію»

В приложение Дія возвращаются штрафы автофиксации. Оплату штрафов переводили на новые реквизиты, поэтому некоторое время сервис не работал.

Об этом рассказывают в пресс-службе Дії.

«Некоторое время сервис не работал, потому что оплата штрафов переводилась на новые реквизиты. Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не на один счет, как прежде. Доработка успешно завершена», — говорится в сообщении.

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В Дію подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен.

Напомним, в правилах дорожного движения предусмотрены разные штрафы за их нарушение. Можно получить наказание в виде штрафа на пару сотен гривен за грязный номер или телефонный разговор во время движения. Однако есть штрафы в размере нескольких тысяч гривен и даже несколько десятков тысяч.

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