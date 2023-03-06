Штраф за езду без автогражданки в 2023 году — Finance.ua

Штраф за езду без автогражданки в 2023 году Сегодня 09:35 — Технологии&Авто

Штраф за езду без автогражданки в 2023 году

В Украине нельзя ездить на машине без автогражданки. Об этом должны помнить как начинающие водители, так и опытные профессионалы.

Однако некоторые автомобилисты по разным причинам пренебрегают этим правилом, но часто у них не получается сэкономить таким образом. Какой штраф за езду без страховки в 2023 году — читай в материале.

Для чего нужна автогражданка

Юристы отмечают, что автогражданка предусматривает компенсацию ущерба участникам дорожного движения, пострадавшим в результате ДТП. Выплаты производятся в случае причинения вреда здоровью или смерти потерпевшего, а также в случае нанесения ущерба имуществу третьих лиц.

Важно, что страховка не покрывает ущерб, нанесенный вашему автомобилю. Они покрываются отдельным полисом КАСКО.

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Оформить автогражданку необходимо в отношении любого транспорта, подлежащего обязательной государственной регистрации. Страховка оформляется на конкретный автомобиль независимо от количества водителей, допущенных к управлению.

Стоимость полиса часто зависит от следующих факторов:

объема двигателя автомобиля (чем больше — тем дороже);

места регистрации автомобиля (дороже в больших городах, поскольку там выше вероятность попасть в аварию);

регистрации на физическое или юридическое лицо (физическое дешевле);

водительского стажа;

количества аварий;

наличия льгот;

срок действия договора.

Оформляя автогражданку, обратите внимание на размер франшизы. Это та сумма, которую компания за вас не заплатит, и ее нужно самому возмещать потерпевшему.

Отсутствие у водителя такого полиса является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф.

Ответственность за езду без страхования

По словам эксперта, обязательное автострахование в Украине регулируется Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Размер штрафа в 2023 году за отсутствие автогражданки — 425 грн. В случае неуплаты нарушителем штрафа в течение 15 дней сумма увеличивается до 850 грн.

Кстати, владельцам автомобилей на иностранных номерах не обязательно оформлять автогражданку. Ведь для них введен международный полис Зеленая карта.

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Вікна По материалам:

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