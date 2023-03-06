Штраф за езду без автогражданки в 2023 году — Finance.ua

Штраф за езду без автогражданки в 2023 году
В Украине нельзя ездить на машине без автогражданки. Об этом должны помнить как начинающие водители, так и опытные профессионалы.
Однако некоторые автомобилисты по разным причинам пренебрегают этим правилом, но часто у них не получается сэкономить таким образом. Какой штраф за езду без страховки в 2023 году — читай в материале.
Для чего нужна автогражданка
Юристы отмечают, что автогражданка предусматривает компенсацию ущерба участникам дорожного движения, пострадавшим в результате ДТП. Выплаты производятся в случае причинения вреда здоровью или смерти потерпевшего, а также в случае нанесения ущерба имуществу третьих лиц.
Важно, что страховка не покрывает ущерб, нанесенный вашему автомобилю. Они покрываются отдельным полисом КАСКО.
Оформить автогражданку необходимо в отношении любого транспорта, подлежащего обязательной государственной регистрации. Страховка оформляется на конкретный автомобиль независимо от количества водителей, допущенных к управлению.
Стоимость полиса часто зависит от следующих факторов:
- объема двигателя автомобиля (чем больше — тем дороже);
- места регистрации автомобиля (дороже в больших городах, поскольку там выше вероятность попасть в аварию);
- регистрации на физическое или юридическое лицо (физическое дешевле);
- водительского стажа;
- количества аварий;
- наличия льгот;
- срок действия договора.
Оформляя автогражданку, обратите внимание на размер франшизы. Это та сумма, которую компания за вас не заплатит, и ее нужно самому возмещать потерпевшему.
Отсутствие у водителя такого полиса является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф.
Ответственность за езду без страхования
По словам эксперта, обязательное автострахование в Украине регулируется Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
Размер штрафа в 2023 году за отсутствие автогражданки — 425 грн. В случае неуплаты нарушителем штрафа в течение 15 дней сумма увеличивается до 850 грн.
Кстати, владельцам автомобилей на иностранных номерах не обязательно оформлять автогражданку. Ведь для них введен международный полис Зеленая карта.
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Автогражданка / Зеленая карта
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