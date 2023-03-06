Штраф за езду без автогражданки в 2023 году — Finance.ua
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Штраф за езду без автогражданки в 2023 году

Технологии&Авто
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Штраф за езду без автогражданки в 2023 году
Штраф за езду без автогражданки в 2023 году
В Украине нельзя ездить на машине без автогражданки. Об этом должны помнить как начинающие водители, так и опытные профессионалы.
Однако некоторые автомобилисты по разным причинам пренебрегают этим правилом, но часто у них не получается сэкономить таким образом. Какой штраф за езду без страховки в 2023 году — читай в материале.

Для чего нужна автогражданка

Юристы отмечают, что автогражданка предусматривает компенсацию ущерба участникам дорожного движения, пострадавшим в результате ДТП. Выплаты производятся в случае причинения вреда здоровью или смерти потерпевшего, а также в случае нанесения ущерба имуществу третьих лиц.
Важно, что страховка не покрывает ущерб, нанесенный вашему автомобилю. Они покрываются отдельным полисом КАСКО.
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Оформить автогражданку необходимо в отношении любого транспорта, подлежащего обязательной государственной регистрации. Страховка оформляется на конкретный автомобиль независимо от количества водителей, допущенных к управлению.
Стоимость полиса часто зависит от следующих факторов:
  • объема двигателя автомобиля (чем больше — тем дороже);
  • места регистрации автомобиля (дороже в больших городах, поскольку там выше вероятность попасть в аварию);
  • регистрации на физическое или юридическое лицо (физическое дешевле);
  • водительского стажа;
  • количества аварий;
  • наличия льгот;
  • срок действия договора.
Оформляя автогражданку, обратите внимание на размер франшизы. Это та сумма, которую компания за вас не заплатит, и ее нужно самому возмещать потерпевшему.
Отсутствие у водителя такого полиса является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф.

Ответственность за езду без страхования

По словам эксперта, обязательное автострахование в Украине регулируется Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
Размер штрафа в 2023 году за отсутствие автогражданки — 425 грн. В случае неуплаты нарушителем штрафа в течение 15 дней сумма увеличивается до 850 грн.
Кстати, владельцам автомобилей на иностранных номерах не обязательно оформлять автогражданку. Ведь для них введен международный полис Зеленая карта.
А быстро, удобно и выгодно оформить страхование своей «ласточке» можно на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полисы всего за несколько минут.

Автогражданка / Зеленая карта

По материалам:
Вікна
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