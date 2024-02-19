Шольц обещает, что рекордные инвестиции Германии в оборону будут длиться десятилетиями — Finance.ua
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Шольц обещает, что рекордные инвестиции Германии в оборону будут длиться десятилетиями

Мир
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Шольц обещает, что рекордные инвестиции Германии в оборону будут длиться десятилетиями
Шольц обещает, что рекордные инвестиции Германии в оборону будут длиться десятилетиями
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц взял публичное обязательство относительно продолжающегося роста оборонных расходов Германии.
Об этом он заявил в речи на Мюнхенской конференции безопасности.
Олаф Шольц, в отличие от всех предыдущих спикеров главной сцены конференции, посвятил львиную долю своей речи российской войне и ее последствиям и начал с того, что россия выиграла время, потому что была готова к войне гораздо лучше Запада.
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«россия готовилась к этой войне много лет», — подчеркнул он, а также призвал всех задуматься над последствиями, если россии позволят победить.
Шольц также подтвердил сообщение о том, что Германия должна резко нарастить оборонные расходы в 2024 году и достичь их уровня в 2% ВВП. Более того, он пообещал, что этот рост продолжительный.
«Германия будет инвестировать более 2% ВВП в оборону в этом году, в следующем и последующие годы — в 2020-х, 2030-х и дальше», — заявил он.
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Как известно, значительная часть оборонных расходов Германии пойдет на обеспечение ставок оружия для Украины. По словам Шольца, это требует пояснений для общества.
«Люди спрашивают, не лучше ли использовать эти деньги на что-то другое. И россия эти вопросы подпитывает. Но без безопасности все остальное ничего не значит», — заявил канцлер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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