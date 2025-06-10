Сходница, Славское, Яремче, Буковель: где отдохнуть в Карпатах и ​​сколько это стоит летом — Finance.ua

Сходница, Славское, Яремче, Буковель: где отдохнуть в Карпатах и сколько это стоит летом
Летний отдых в Карпатах — прекрасная альтернатива морю, особенно для тех, кто ценит покой, природу и горный воздух. Несмотря на сложную ситуацию в стране, популярные курортные локации остаются востребованными — туристы активно бронируют жилье в Яремче, Полянице (Буковеле), Славском и Сходнице. Рассказываем, сколько стоит отдых на самых популярных горных направлениях этим летом.
📍 Сходница
Сходница — поселок, расположенный в Дрогобычском районе Львовской области, в раскидистой долине на берегу небольшой реки Сходничанка. У Сходницы больше всего источников с минеральными водами в Украине. То есть, это не просто туристическое место, а еще и известный бальнеологический курорт.
- Дорога
Лучше всего добраться поездом до Львова или Трускавца, а уже оттуда — на автобусе или бла-бла-каром до Сходницы. Билет на автобус Львов — Сходница (2 часа 35 минут) стоит около 300 гривен. А добраться из Трускавца в Сходницу бла-бла-каром (20 — 30 минут) — от 40 до 60 гривен за человека.
- Проживание и питание
Самые бюджетные варианты жилья можно найти в гостевых домах, виллах, на базах отдыха
и т. д. По данным Booking.com, стоимость двухместного номера стартует от 750 гривен за сутки — и это вариант без питания.
Если нужен завтрак, обед или ужин, придется заплатить больше. К примеру, есть вариант двухместного номера с завтраком за 1050 гривен в гостевом доме. Также предлагают апартаменты с завтраком и ужином за 1725 гривен в комплексе отдыха или трехместный номер в вилле с трехразовым питанием за 2800 гривен.
Цены на двухместные номера в отеле стартуют от 1900 гривен — в большинстве предложений завтрак входит в стоимость. С полноценным питанием есть варианты жилья за 2400 и 3200 гривен за сутки. А если отдыхающие ищут отель с бассейном и спа-зоной, то стоимость будет 3000 — 4500 тысяч в сутки.
- Отдых и развлечения
В Сходнице есть месторождение минеральных вод, насчитывающее около 40 источников в разных уголках поселка. Даже если отдыхающие приезжают не в лечебных целях, попробовать «Нафтусю» интересно всем. Это ведь самая известная минеральная вода Трускавца, аналогов которой за пределами Украины нет.
Также в самом поселке есть ландшафтный парк Пантелеймона Целителя, а в нескольких минутах езды — заповедник «Тустань», расположенный в пределах нацпарка «Сколевские Бескиды». А для любителей увлекательных пейзажей и горных подъемов есть вариант подняться на гору Цюхов (931 метр). Летом 2022 года там открыли 15-метровую смотровую башню, откуда на 360 градусов видна отличная панорама Львовской области.
📍 Славское
Славское — поселок, расположенный в Стрыйском районе Львовской области, в живописной долине реки Опир. Это известный горнолыжный курорт с трассами на вершинах Захар Беркут, Тростян, Погар, Кремень
и т. д.
- Дорога
В Славском есть железнодорожная станция, где останавливается немало поездов из разных городов, например:
- Киев — Чоп (плацкарт — от 230 гривен, купе — от 360 гривен, люкс — от 1900 гривен за билет);
- Львов — Чоп, Львов — Мукачево (второй класс — от 120 гривен);
- Харьков — Ужгород (плацкарт — от 400 гривен, купе — от 1030 гривен, люкс — от 2500 гривен за билет);
- Одесса — Мукачево (плацкарт — от 200 гривен; купе — от 320 гривен; люкс — от 1850 гривен за билет)
- Запорожье — Мукачево (плацкарт — от 240 гривен, купе — от 400 гривен люкс — около 2 800 гривен за билет).
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- Проживание и питание
Самые бюджетные апартаменты предлагают в гостевых домах и коттеджах. Стоимость двухместного номера стартует от 800 гривен в сутки. Стоит отметить, что даже по самой низкой цене вариантов несколько, но за номер с завтраком придется платить от 1700 гривен.
Гостиниц в Славском в общем-то немного, а на июнь найти будет вообще трудно. Ведь по состоянию на конец мая 80% всех помещений уже забронированы. Цены разные — от 1400 до 5000 гривен в сутки, в основном без завтрака.
- Отдых и развлечения
Поскольку Славское окружают горы, там много кресельных подъемников. Стоимость обзорного билета на «Захар Беркут» — 350 гривен взрослый, 200 гривен детский. Это самая длинная канатная дорога в Украине, рядом с которой обустроили байк-парк. Стоимость одного подъема с велосипедом — 350 гривен, велобилет на один день — 850 гривен.
На горе Погар подъем и спуск для взрослых стоит 250 гривен, а для детей — 150 гривен.
📍 Яремче
Яремче — городок в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, расположенный в пределах горного массива Горган. Его называют климатическим курортом и центром «зеленого» туризма Прикарпатья и всей Гуцульщины.
- Дорога
Сначала нужно добраться по железной дороге или автобусом до Львова или Ивано-Франковска, а затем пересесть на транспорт в Яремче. Например, один билет на автобус будет стоить:
- из Львова в Яремче (3 часа 30 минут — 4 часа 20 минут) — от 500 до 600 гривен;
- из Ивано-Франковска в Яремче (1 — 1,5 часа) — от 110 до 180 гривен.
Блла-бла-каром ехать дешевле. Из Львова в Яремче поездка обойдется примерно в 320 — 450 гривен, а из Ивано-Франковска в Яремчу — в среднем от 70 до 100 гривен.
- Проживание и питание
В Яремче гостевые дома, коттеджи и виллы преобладают над гостиницами, как в Славском. Стоимость двухместного номера там также стартует от 800 гривен за сутки, правда, бюджетных вариантов там не так много. Если отдыхающие в поисках квартиры с завтраком, то им придется заплатить минимум 2100 гривен за сутки.
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Цены на апартаменты в отеле начинаются от 1300 гривен, но если требуется номер с завтраком — от 2700 гривен. Использование бассейна и спа-зоны входит в стоимость апартаментов по цене от 3000 гривен за сутки.
- Отдых и развлечения
В Яремче предлагают многие виды активного отдыха. Например, есть квадротуры с маршрутами разной сложности продолжительностью от 2 до 6 часов. Средняя стоимость — 1500 гривен в час. В цену входит аренда квадроцикла, остановки в живописных местах и перекусы или обеды в зависимости от выбранного маршрута.
Для любителей сплавов из Яремче организуют трансфер для рафтинга на реках Прут и Черный Черемош. Стоимость с одного человека — 1200 гривен.
Среди достопримечательностей, которые традиционно советуют посетить: Скалы Довбуша, водопад Пробой и сувенирный рынок рядом, Музей этнографии и экологии, а также Парк Легенд.
📍 Поляница
Поляница — село Надвирнянского района Ивано-Франковской области, расположенное в центральной части Украинских Карпат. Неофициально его называют Буковелем, потому что именно там расположен всем известный горнолыжный курорт, который к тому же крупнейший в Восточной Европе.
- Дорога
Поляница расположена неподалеку от Яремче, так что добраться туда можно теми же путями. Из Львова в Поляницу (Буковель) курсируют автобусы со стоимостью билета от 510 до 685 гривен. Из Ивано-Франковска дорога обойдется в 210 — 360 гривен.
Бла-бла-каром из Львова будет немного дешевле — от 400 до 550 гривен, но есть водители, которые предлагают довезти и за 300 гривен.
- Проживание и питание
Стоимость проживания в Буковеле в среднем будет выше, чем в предыдущих туристических местах, ведь там преобладают отели. Минимальная стоимость двухместных апартаментов — 1100 гривен в сутки. Жилье в гостевых домах и виллах не дешевле, а даже наоборот, бывает дороже.
Стоимость апартаментов с завтраком стартует от 1900 гривен, а с бассейном и спа-зоной — от 2000 гривен. Поскольку выбор гостиниц в Полянице больше, здесь можно найти хороший вариант с питанием и дополнительными удобствами за выгодную цену.
- Отдых и развлечения
У Поляницы есть немало интересных предложений развлечений и активного отдыха, в частности от горнолыжного курорта:
- Этнопарк «Гуцул Ленд» — билет разового посещения стоит от 350 гривен для детей и от 300 гривен для взрослых;
- Экстремальная горная трасса «Родельбан» — один взрослый билет стоит 700 гривен, тандем — 1000 гривен.
- Троллей «Буковель» — стоимость спуска составляет 700 гривен.
- прокат велосипедов — 200 гривен за час, 460 гривен за 3 часа;
- прокат электросамокатов — 250 гривен за 30 минут, 370 гривен в час.
Среди обязательных для посещения мест в Полянице — гора Буковель, озеро Молодости, местная ярмарка, а также причудливый дом «Перевернутая хата».
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