Шмыгаль создает оперативный экономический штаб — Finance.ua

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Шмыгаль создает оперативный экономический штаб

Сегодня 15:00Казна и Политика
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль создаёт оперативно-экономический штаб, который будет заниматься отдельными вопросами, возникающими в экономической сфере.
Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил на брифинге, передаёт корреспондент Укринформа.
«Сейчас как раз создаётся Премьером оперативно-экономический штаб, который будет заниматься отдельными вопросами, возникающими в экономической сфере», — сказал Подоляк.
По его словам, в магазинах и на складах продукты есть. Их должно хватить на 15-20 дней. «Безусловно, если будет спекулятивный спрос, такой как на автозаправках, то немного меньше по количеству дней у нас будет продуктов питания. Но я думаю, что всё это будет решаться в таком оперативном режиме», — сказал Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение. Верховная Рада утром 24 февраля утвердила указ Зеленского о введении военного положения на всей территории Украины.
По материалам: Укрінформ
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