Шмыгаль рассказал, сколько Украина планирует получить от США, ЕС и МВФ в следующем году — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, сколько Украина планирует получить от США, ЕС и МВФ в следующем году Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Шмыгаль рассказал, сколько Украина планирует получить от США, ЕС и МВФ в следующем году

В следующем году Украине требуется 38 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета, такую сумму планируют покрыть благодаря помощи от международных партнеров — США, ЕС и МВФ.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что с учетом поддержки партнеров до конца этого года, в том числе — 11,7 млрд долларов от США, 1,4 млрд долларов от МВФ и 8 млрд долларов от Евросоюза Украина проходит 2022 год «финансово стабильно».

«В следующем году мы говорим о трех источниках дополнительного финансирования дефицита бюджета от наших партнеров», — рассказал он.

Так, от Евросоюза Украина просит макрофинансовую помощь в 12 млрд евро, фактически — 1 млрд евро ежемесячно. Международный валютный фонд может выделить 12 млрд долларов в рамках программы на следующий год, а также 1,5 млрд долларов ежемесячно от США.

«В общей сложности это 3,5 млрд долларов финансирования в месяц, которые полностью закроют наш дефицит бюджета», — резюмировал Шмыгаль.

При этом он добавил, что у Украины также есть «подушка безопасности» в виде военных облигаций на случай, если будут разрывы между траншами от партнеров или на экстренные случаи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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