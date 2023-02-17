Шмыгаль рассказал, сколько средств уже аккумулировали на восстановление — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, сколько средств уже аккумулировали на восстановление Сегодня 10:07 — Казна и Политика

Шмыгаль рассказал, сколько средств уже аккумулировали на восстановление

На спецсчету для восстановления Украины уже 17 миллиардов гривен, также в течение года ожидаются поступления от НБУ и международных доноров.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями ОВА.

Глава правительства подчеркнул, что начать восстановление нужно немедленно, поэтому поручил руководителям как можно быстрее подготовить проекты.

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«На данный момент мы уже имеем на спецсчету 17 млрд грн для восстановления. Также запланировано до конца года поступление 35,5 млрд грн от доходов НБУ и 1,5 млрд долларов от США. Кроме того, есть политическая договоренность с Урсулой фон дер Ляйен о помощи ЕС в размере 1 млрд евро», — добавил он.

Также Шмыгаль заслушал информацию о ситуации с электроснабжением, строительством фортификационных укреплений, развертывании Пунктов несокрушимости, восстановлении социальных и медицинских учреждений в Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Напомним, в Национальном банке назвали пять ключевых направлений экстренного восстановления в 2023 году с целью развития в Украине энергонезависимой и динамичной экономики по стандартам Европейского Союза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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