Шмыгаль рассказал, сколько средств уже аккумулировали на восстановление — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, сколько средств уже аккумулировали на восстановление
На спецсчету для восстановления Украины уже 17 миллиардов гривен, также в течение года ожидаются поступления от НБУ и международных доноров.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями ОВА.
Глава правительства подчеркнул, что начать восстановление нужно немедленно, поэтому поручил руководителям как можно быстрее подготовить проекты.
«На данный момент мы уже имеем на спецсчету 17 млрд грн для восстановления. Также запланировано до конца года поступление 35,5 млрд грн от доходов НБУ и 1,5 млрд долларов от США. Кроме того, есть политическая договоренность с Урсулой фон дер Ляйен о помощи ЕС в размере 1 млрд евро», — добавил он.
Также Шмыгаль заслушал информацию о ситуации с электроснабжением, строительством фортификационных укреплений, развертывании Пунктов несокрушимости, восстановлении социальных и медицинских учреждений в Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Напомним, в Национальном банке назвали пять ключевых направлений экстренного восстановления в 2023 году с целью развития в Украине энергонезависимой и динамичной экономики по стандартам Европейского Союза.
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