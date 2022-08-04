Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию с 1 сентября — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию с 1 сентября

Казна и Политика
0
Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию с 1 сентября
Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию с 1 сентября
С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.
«Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховная Рада приняла соответствующее законодательство, Правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Мы должны сделать этот процесс максимально быстрым», — отметил глава правительства.
В то же время, по словам Премьер-министра, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.
Читайте также
«Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Приватизация также позволит расширить производство для аграриев. В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, видя дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.