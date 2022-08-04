Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию с 1 сентября — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию с 1 сентября
С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.
«Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховная Рада приняла соответствующее законодательство, Правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Мы должны сделать этот процесс максимально быстрым», — отметил глава правительства.
В то же время, по словам Премьер-министра, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.
«Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Приватизация также позволит расширить производство для аграриев. В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, видя дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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