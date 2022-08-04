Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию с 1 сентября — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию с 1 сентября Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Шмыгаль анонсировал массовую приватизацию с 1 сентября

С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

«Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховная Рада приняла соответствующее законодательство, Правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Мы должны сделать этот процесс максимально быстрым», — отметил глава правительства.

В то же время, по словам Премьер-министра, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

«Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Приватизация также позволит расширить производство для аграриев. В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, видя дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.