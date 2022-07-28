Рада одобрила возобновление приватизации в Украине, остановленной из-за войны — Finance.ua
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Рада одобрила возобновление приватизации в Украине, остановленной из-за войны

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7451 об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий. Обсуждение документа длилось около 3 часов.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
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Свои голоса отдали за законопроект 233 народных депутата.
Как сообщалось, законопроект № 7451 разрешает возобновить приватизацию, которая была остановлена из-за войны. Он был разработан депутатами совместно с Фондом госимущества.
К тому же законопроект № 7451 предлагает сделать приватизацию более быстрой, при этом сохраняя прозрачность всех процедур.
Так, приватизация с момента оглашения аукциона до подписания договора будет длиться не более двух месяцев, а вся информация об объектах приватизации будет доступна онлайн.
Также будет возможность подписания документов посредством электронной подписи.

Справка Finance.ua:

  • Рада запретила приватизацию оборонных предприятий, производящих оружие.
  • Документ предлагает отнести к запрещенным к приватизации предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законом военных формирований, Службы безопасности Украины.
  • Также законопроектом предлагают исключить из объектов, не подлежащих приватизации, предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью (в связи с крупным рынком частных предприятий, которые предоставляют аналогичные товары).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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