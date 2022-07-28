Рада одобрила возобновление приватизации в Украине, остановленной из-за войны — Finance.ua

Рада одобрила возобновление приватизации в Украине, остановленной из-за войны Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7451 об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий. Обсуждение документа длилось около 3 часов.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

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Свои голоса отдали за законопроект 233 народных депутата.

Как сообщалось, законопроект № 7451 разрешает возобновить приватизацию, которая была остановлена из-за войны. Он был разработан депутатами совместно с Фондом госимущества.

К тому же законопроект № 7451 предлагает сделать приватизацию более быстрой, при этом сохраняя прозрачность всех процедур.

Так, приватизация с момента оглашения аукциона до подписания договора будет длиться не более двух месяцев, а вся информация об объектах приватизации будет доступна онлайн.

Также будет возможность подписания документов посредством электронной подписи.

Справка Finance.ua:

Рада запретила приватизацию оборонных предприятий, производящих оружие.

Документ предлагает отнести к запрещенным к приватизации предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законом военных формирований, Службы безопасности Украины.

Также законопроектом предлагают исключить из объектов, не подлежащих приватизации, предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью (в связи с крупным рынком частных предприятий, которые предоставляют аналогичные товары).

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