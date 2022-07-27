Рада запретила приватизацию оборонных предприятий, производящих оружие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада запретила приватизацию оборонных предприятий, производящих оружие

Казна и Политика
0
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5397, который относит к запрещенным к приватизации предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении ВСУ.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
«За» проголосовали 227 нардепов.
Документ предлагает отнести к запрещенным к приватизации предприятиям по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законом военных формирований, Службы безопасности Украины.
Также законопроект предлагают исключить из объектов, не подлежащих приватизации, предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью (в связи с крупным рынком частных предприятий, которые предоставляют аналогичные товары).
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.