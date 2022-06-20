Шевченко объяснил, как повышение учетной ставки НБУ до 25% повлияет на стоимость кредитов — Finance.ua

Шевченко объяснил, как повышение учетной ставки НБУ до 25% повлияет на стоимость кредитов

Шевченко объяснил, как повышение учетной ставки НБУ до 25% повлияет на стоимость кредитов

После повышения учетной ставки Национального банка до 25% ставки коммерческих банков по кредитам возрастут несущественно. Банки ориентируются прежде всего на платежеспособность клиентов.

Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко в Facebook.

По его словам, в бизнес-кредитовании общий портфель за март-май этого года вырос на 14,8 млрд грн, гривневые кредиты — на 32,1 млрд грн, в то же время валютные кредиты уменьшились на 17,3 млрд грн.

Подавляющее большинство прироста гривневого портфеля обеспечено в рамках программ государственной поддержки:

на 1 июня более 18 тысяч аграриев получили по всем программам кредитования 38,6 млрд грн;

из этой суммы более 24 млрд грн было предоставлено под 0% для обеспечения посевной по программе Доступные кредиты 5-7-9% и по программе государственных гарантий на портфельной основе в объеме 80% основного долга. Также росло кредитование государственных предприятий, работавших на победу.

Влияет ли повышение учетной ставки на стоимость кредитов?

«В нынешних условиях не стоит ожидать существенного удорожания кредитов для клиентов. Банки определяют стоимость кредитов, ориентируясь на фактическую стоимость фондирования, которая значительно ниже учетной ставки. Средняя стоимость гривневых ресурсов в крупных банках находится на уровне около 4% годовых в гривне. И даже если банки поднимут ставки по депозитам, это будет происходить постепенно и повлияет на общую стоимость фондирования очень умеренно», — объясняет Шевченко.

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Также, по мнению главы НБУ, сдерживает рост ставок по кредитам конкуренция банков за качественных заемщиков.

«Убежден, что условия, которые будут предлагаться банками клиентам, будут учитывать их финансовое состояние и соответствовать современным реалиям. Заемщики по-прежнему будут иметь доступ к дешевым кредитам в рамках государственных программ, ставки по которым фиксированы для клиентов. Развитию этого направления в дальнейшем будет способствовать расширение государственных программ, в частности, увеличение предельных объемов гарантий для банков», — подытожил Шевченко.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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