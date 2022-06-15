Кабмин сохранит программу «Доступные кредиты 5-7-9%», несмотря на повышение учетной ставки НБУ — Finance.ua

Кабмин сохранит программу «Доступные кредиты 5-7-9%», несмотря на повышение учетной ставки НБУ
Кабинет министров сохранит программу льготного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%», несмотря на повышение учетной ставки Национальным банком.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
«Хочу всех заверить, что программа была, есть и будет. Несмотря на ситуацию со ставками и решением Нацбанка, мы будем развивать программу, чтобы малый и средний бизнес не просто выстоял, но и имел возможность расти», — сказал он в ходе заседания правительства во вторник.
Он добавил, что правительство работает над упрощением условий получения таких кредитов.
Справка Finance.ua:
2 июня Правление Нацбанка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых;
как объясняют в Нацбанке, в условиях рыночной экономики причинно-следственная связь традиционно такова: вслед за ростом учетной и депозитной ставки стоимость кредитования также растет. В то же время регулятор не ожидает при текущих условиях значительного негативного влияния повышения учетной ставки на объемы кредитования.
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