Shell спишет в России около $5 млрд активов — Finance.ua

Среди них — 27,5% акций нефтегазового проекта Сахалин-2, 50% у компании «Салим Петролеум Девелопмент», разрабатывающей Салимскую группу нефтяных месторождений в Западной Сибири, а также доля в совместном предприятии «Гидан Энерджи», владеющем лицензиями на Гиданском полуостров в Арктике.
Напомним, месяц назад Shell решил «немедленно прекратить покупку российской нефти на спотовом рынке и не продлевать срочные контракты». Кроме того, компания планирует исключить использование российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и сжиженного природного газа.