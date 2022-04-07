Shell спишет в России около $5 млрд активов — Finance.ua

Shell спишет в России около $5 млрд активов

Сегодня 23:42 — Энергетика

Нефтегазовый гигант Shell спишет до $5 млрд после своего решения выйти из рф — эта сумма выше, чем сообщалось ранее.

Об этом говорится в пресс-релизе Shell.

В компании заявили, что потери от обесценения активов после уплаты налогов на $4-5 млрд в первом квартале не отразятся на прибыли Shell.

По состоянию на конец 2021 года у компании было около $3 млрд внеоборотных активов в россии.

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Среди них — 27,5% акций нефтегазового проекта Сахалин-2, 50% у компании «Салим Петролеум Девелопмент», разрабатывающей Салимскую группу нефтяных месторождений в Западной Сибири, а также доля в совместном предприятии «Гидан Энерджи», владеющем лицензиями на Гиданском полуостров в Арктике.

Напомним, месяц назад Shell решил «немедленно прекратить покупку российской нефти на спотовом рынке и не продлевать срочные контракты». Кроме того, компания планирует исключить использование российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и сжиженного природного газа.

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