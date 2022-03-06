Shell обещает отдать украинцам часть прибыли от переработки российской нефти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Shell обещает отдать украинцам часть прибыли от переработки российской нефти

Сегодня 14:07Казна и Политика
74
Shell обещает отдать украинцам часть прибыли от переработки российской нефтиShell обещает отдать украинцам часть прибыли от переработки российской нефти
Нефтеперерабатывающая компания Shell объяснила приобретение российской нефти необходимостью загрузить производственные мощности и обещала часть доходов от переработки российской нефти направить на помощь населению Украины.
Об этом корпорация Shell сообщила в своем заявлении в Твиттере.
«Мы приняли сложное решение о покупке груза российской сырой нефти. Наши нефтеперерабатывающие заводы производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми каждый день пользуются люди», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в условиях отсутствия бесперебойных поставок на НПЗ сырой нефти энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильные поставки необходимых товаров по всей Европе.
«Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро во избежание перебоев с поставками», — отмечается в сообщении.
В Shell подчеркнули, что потрясены войной в Украине и намерены выйти из паевых партнерств с компаниями Газпрома. Также будут еще больше сокращать использование российской нефти, когда альтернативная нефть станет доступной для закупки, хотя это очень сложно и требует времени.
В компании также пообещали часть прибыли, полученной за счет российской нефти, направлять в специальный фонд, средства из которого могут быть использованы для помощи населению Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Shell после информации о дискретной покупке ею российской нефти. «Один вопрос к Shell: не пахнет ли для вас украинской кровью российская нефть?» — спросил глава украинской дипломатии.
Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» призывает «большую четверку» нефтесервисных компаний — Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes, а также поставщиков технологий и оборудования выходить из российских газодобывающих проектов.
28 февраля компания Royal Dutch Shell решила покинуть Россию, распродав все свои активы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.