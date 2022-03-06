Shell обещает отдать украинцам часть прибыли от переработки российской нефти — Finance.ua

Shell обещает отдать украинцам часть прибыли от переработки российской нефти

Сегодня 14:07 — Казна и Политика

Shell обещает отдать украинцам часть прибыли от переработки российской нефти

Нефтеперерабатывающая компания Shell объяснила приобретение российской нефти необходимостью загрузить производственные мощности и обещала часть доходов от переработки российской нефти направить на помощь населению Украины.

Об этом корпорация Shell сообщила в своем заявлении в Твиттере

«Мы приняли сложное решение о покупке груза российской сырой нефти. Наши нефтеперерабатывающие заводы производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми каждый день пользуются люди», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в условиях отсутствия бесперебойных поставок на НПЗ сырой нефти энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильные поставки необходимых товаров по всей Европе.

«Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро во избежание перебоев с поставками», — отмечается в сообщении.

В Shell подчеркнули, что потрясены войной в Украине и намерены выйти из паевых партнерств с компаниями Газпрома. Также будут еще больше сокращать использование российской нефти, когда альтернативная нефть станет доступной для закупки, хотя это очень сложно и требует времени.

В компании также пообещали часть прибыли, полученной за счет российской нефти, направлять в специальный фонд, средства из которого могут быть использованы для помощи населению Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Shell после информации о дискретной покупке ею российской нефти. «Один вопрос к Shell: не пахнет ли для вас украинской кровью российская нефть?» — спросил глава украинской дипломатии.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» призывает «большую четверку» нефтесервисных компаний — Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes, а также поставщиков технологий и оборудования выходить из российских газодобывающих проектов.

28 февраля компания Royal Dutch Shell решила покинуть Россию, распродав все свои активы.

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