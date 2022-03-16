Сербия закрыла для россии последнее окно в Европу — Finance.ua

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Сербия закрыла для россии последнее окно в Европу

Сегодня 19:40
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Авиакомпания Air Serbia под давлением общественного мнения поддержала всемирные санкции и отменила рейсы в россию из-за ее военных действий в Украине.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).
«Несколькими днями ранее президент Сербии заявлял, что Air Serbia на фоне западных санкций в отношении россии и давления со стороны европейского сообщества вдвое сократит количество рейсов в РФ — с 15 до 7 в неделю», — говорится в сообщении.
Тем не менее, пока страны ЕС закрывали свое небо для российских авиакомпаний, а европейские перевозчики перестали летать в Россию, Air Serbia в условиях отсутствия конкуренции решила многократно увеличить предложение рейсов в россию.
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По материалам: УНІАН
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