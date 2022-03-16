Сербия закрыла для россии последнее окно в Европу — Finance.ua

Сербия закрыла для россии последнее окно в Европу

Сегодня 19:40

Авиакомпания Air Serbia под давлением общественного мнения поддержала всемирные санкции и отменила рейсы в россию из-за ее военных действий в Украине.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

«Несколькими днями ранее президент Сербии заявлял, что Air Serbia на фоне западных санкций в отношении россии и давления со стороны европейского сообщества вдвое сократит количество рейсов в РФ — с 15 до 7 в неделю», — говорится в сообщении.

Тем не менее, пока страны ЕС закрывали свое небо для российских авиакомпаний, а европейские перевозчики перестали летать в Россию, Air Serbia в условиях отсутствия конкуренции решила многократно увеличить предложение рейсов в россию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью