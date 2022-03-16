Япония запретила экспорт 266 товаров и 26 технологий в россию и беларусь — Finance.ua

Япония запретила экспорт 266 товаров и 26 технологий в россию и беларусь
Сегодня 13:35
169
Япония объявила о запрете на экспорт 266 товаров и 26 технологий в рамках санкций, введенных из-за российской агрессии в Украине, и чтобы не дать россии и беларуси усилить свой военный потенциал.
Об этом сообщает Japan Today.
«18 марта вступит в силу эмбарго на экспорт 266 товаров, таких как полупроводники, коммуникационное оборудование и современные материалы, а также 26 технологий, в том числе программы по дизайну для оборудования по производству чипов», — сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
Кроме того, в россию будет запрещен экспорт нефтеперерабатывающего оборудования и сопутствующих технологий.
Любой экспорт в 49 учреждений, связанных с российскими военными структурами, и в два белорусских учреждения, включая государственные учреждения и производителей самолетов и кораблей, будет строго запрещен.
Таким образом Япония поддерживает санкции Запада, в т.ч. стран «большой семерки», из-за российской агрессии против Украины и в отношении беларуси как страны — пособника россии.
Как отмечает министерство, в качестве исключения может быть разрешен экспорт в гуманитарных целях в россию и беларусь.
Вчера Япония объявила о замораживании активов 17 физических лиц из России.