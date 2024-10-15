Sense Bank и ООО «ДАЛОРТ» снабдят электроэнергией город Бровары — Finance.ua

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Sense Bank и ООО «ДАЛОРТ» снабдят электроэнергией город Бровары

10 октября Sense Bank подписал кредитный договор с ООО «ДАЛОРТ». Договор заключен сроком на 5 лет с процентной ставкой 13,5% годовых на первый год финансирования, а начиная со второго года финансирования — плавающей процентной ставкой в размере UIRD (12м)+3%.

В рамках соглашения предусмотрено кредитование на сумму $2,3 млн, или более 95 млн грн. Целью кредита является приобретение когенерационной установки мощностью 3,3 мегаватта. Данная установка обеспечит жителей города Бровары электроэнергией и теплом. Запуск газопоршневой установки планируется осуществить до начала текущего отопительного сезона.

Андрей Соколов, член правления Sense Bank, подчеркнул важность реализации этого проекта.

«Такие неординарные инициативы демонстрируют единство бизнеса, банковской системы и территориальных общин. В рамках сотрудничества Sense Bank и ООО „ДАЛОРТ“ будет проделана колоссальная работа, в результате которой жители Киевской области смогут в кратчайшие сроки ощутить изменения в энергосистеме. Кредитование энергетических проектов — это последовательная позиция Sense Bank, которая направлена на укрепление энергетического суверенитета Украины, и именно такой позиции мы будем придерживаться в дальнейшем», — подчеркнул Андрей Соколов.

«Правительство делает все возможное, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими обстрелами. Украинский бизнес также активно участвует в построении разветвленной системы маневрового генерирования. Установка и подключение современной когенерационной установки позволит обеспечить жителей города Бровары и коммунальные службы электроэнергией и теплом уже эту зиму», — отметил заместитель министра экономики Андрей Телепа.

Это первое соглашение между учреждениями в рамках глобальной инициативы по электрификации коммунального хозяйства Киевской области. По словам директора ООО «ДАЛОРТ» Владимира Воробеля, компания реализует проект децентрализованной генерации энергии, ориентированный на работу с единой энергосистемой страны.

«Это большой проект, направленный на обеспечение объектов коммунального хозяйства в городах Киевской области необходимыми мощностями для их стабильной работы. Сегодня развитие маневровой генерации становится целесообразным в связи с ростом цен на газ и электроэнергию, что открывает новые возможности в энергетическом секторе.

Сегодняшние реалии заставили нас по-новому взглянуть на когенерационные установки. Дефицит энергогенерации в Украине стимулирует создание новых секторов энергетики, в частности, маневрирование децентрализованной генерацией, которая ранее была нецелесообразна из-за регулирования цен на электроэнергию и газ. Это не только крайне полезно для нашей страны, но и очень привлекательно с точки зрения инвестиций", — отметил Владимир Воробель.

Ранее в этом месяце Sense Bank совместно с Министерством экономики Украины, Фондом развития предпринимательства и Фондом энергоэффективности объявил о запуске всеукраинской программы «Источник Энергии», целью которой является повышение уровня осведомленности территориальных общин, бизнеса и ОСМД о существующих программах льготного кредитования энергетики.

Сенс Банк По материалам:

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