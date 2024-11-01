Саудовская Аравия назвала главный риск для мировой экономики в 2025 году — Finance.ua

Саудовская Аравия назвала главный риск для мировой экономики в 2025 году Сегодня 14:32 — Мир

Саудовская Аравия назвала главный риск для мировой экономики в 2025 году

Национальный долг представляет собой серьезную угрозу для рынков в ближайшем будущем.

Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии, выражая особое беспокойство по поводу стран с низким уровнем дохода, пишет NBC10 Philadelphia.

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«Я думаю, что в глобальном масштабе серьезной проблемой, которую мы должны учитывать, является вопрос государственного долга, особенно в странах с низким уровнем дохода и развивающихся экономиках, в которых нет фискальных буферов для противодействия рыночным сбоям», — сказал министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Джаадан во время форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Мухаммед Аль-Джаадан надеется, что с помощью МВФ и G20 будет найдено решение и поддержана мировая экономика в случае потрясений.

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Аль-Джаадан ранее отметил важность достижения мягкой посадки для экономик, поскольку центральные банки пытаются управлять инфляцией.

Мировой госдолг достиг рекордных $97 трлн в 2023 году, что побудило ООН призвать к безотлагательным реформам для правительств и финансовых систем во всем мире. Ранее в этом месяце МВФ предупредил, что совокупный объем государственного долга в мире впервые превысит $100 трлн в этом году и может расти быстрее, чем прогнозировалось.

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