Санкции США почти остановили последний российский нефтяной бизнес в Европе — Finance.ua
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Санкции США почти остановили последний российский нефтяной бизнес в Европе

Фондовый рынок
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Санкции США почти остановили последний российский нефтяной бизнес в Европе
Санкции США почти остановили последний российский нефтяной бизнес в Европе
Сербская нефтяная компания NIS, мажоритарный пакет акций которой принадлежит российскому «Газпрому», почти потеряла возможность поставлять нефть на сербский рынок из-за санкций США.
Об этом сообщает Reuters.
Мажоритарный пакет акций NIS принадлежит российским «Газпром нефть» и «Газпром», таким образом, это один из последних нефтяных активов россии в Европе. Компания имеет решающее значение для энергетической безопасности Сербии, поскольку владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии.
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Кроме того, другим компаниям трудно работать в обход NIS, поскольку ее доминирующая позиция на сербском рынке усложняется логистическими ограничениями в стране, не имеющей выхода к морю.
Как сообщает Reuters со ссылкой на слова одного из трейдеров, NIS поставляет около 80% бензина и дизельного топлива в Сербии, а также 90% и более авиационного топлива и мазута.
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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло NIS AD Novi Sad в список санкций 10 января, предоставив «Газпрому» 45 дней на выход из инвестиций, однако затем продлило этот срок со следующими 30-дневными отсрочками.
При этом компания уже испытывает трудности: президент Александр Вучич предупредил, что Сербия может потерять доступ к импорту нефти.
Импорт нефти NIS через хорватский порт Омишаль, куда через трубопровод Янаф поступает 80% нефти компании, в этом году в среднем составляет около 28 000 баррелей в сутки, согласно данным глобального поставщика данных и аналитики в режиме реального времени Kpler.
По материалам:
Економічна Правда
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