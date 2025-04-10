Санкции США почти остановили последний российский нефтяной бизнес в Европе — Finance.ua

Санкции США почти остановили последний российский нефтяной бизнес в Европе Сегодня 06:12 — Фондовый рынок

Санкции США почти остановили последний российский нефтяной бизнес в Европе

Сербская нефтяная компания NIS, мажоритарный пакет акций которой принадлежит российскому «Газпрому», почти потеряла возможность поставлять нефть на сербский рынок из-за санкций США.

Об этом сообщает Reuters.

Мажоритарный пакет акций NIS принадлежит российским «Газпром нефть» и «Газпром», таким образом, это один из последних нефтяных активов россии в Европе. Компания имеет решающее значение для энергетической безопасности Сербии, поскольку владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии.

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Кроме того, другим компаниям трудно работать в обход NIS, поскольку ее доминирующая позиция на сербском рынке усложняется логистическими ограничениями в стране, не имеющей выхода к морю.

Как сообщает Reuters со ссылкой на слова одного из трейдеров, NIS поставляет около 80% бензина и дизельного топлива в Сербии, а также 90% и более авиационного топлива и мазута.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло NIS AD Novi Sad в список санкций 10 января, предоставив «Газпрому» 45 дней на выход из инвестиций, однако затем продлило этот срок со следующими 30-дневными отсрочками.

При этом компания уже испытывает трудности: президент Александр Вучич предупредил, что Сербия может потерять доступ к импорту нефти.

Импорт нефти NIS через хорватский порт Омишаль, куда через трубопровод Янаф поступает 80% нефти компании, в этом году в среднем составляет около 28 000 баррелей в сутки, согласно данным глобального поставщика данных и аналитики в режиме реального времени Kpler.

Економічна Правда По материалам:

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