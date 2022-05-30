Самые нужные профессии во время войны: где больше всего рабочих мест — Finance.ua

«Мне кажется, что возрастет спрос, и я это уже вижу, на строительные профессии в разных отраслях, возрастет спрос на работников коммунальных предприятий, и на сегодняшний день достаточно большой спрос на водителей», — рассказала она.
Также, по ее словам, много вакансий в перерабатывающей индустрии. Кроме того, начинает оживать отрасль торговли.
Однако в целом ситуация на рынке труда остается сложной. Как рассказала Жовтяк, если взять за основу базу Государственного центра занятости, то количество вакансий уменьшилось втрое по сравнению с аналогичными датами в прошлом году. Она отметила, что на сегодняшний день количество вакансий в базе Центра занятости составляет 22 тысячи.
Больше всего рабочих мест сейчас в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, а также в Киеве.
Что сейчас происходит на рынке труда. Одним из последствий войны в Украине стал рост безработицы в государстве. И даже те украинцы, которые не потеряли работу, не получают заработную плату в полном объеме.
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