Самые нужные профессии во время войны: где больше всего рабочих мест — Finance.ua

Самые нужные профессии во время войны: где больше всего рабочих мест

Сегодня 17:05 — Личные финансы

У нас растет спрос на строительные профессии, работников коммунальных предприятий и водителей.

Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

«Мне кажется, что возрастет спрос, и я это уже вижу, на строительные профессии в разных отраслях, возрастет спрос на работников коммунальных предприятий, и на сегодняшний день достаточно большой спрос на водителей», — рассказала она.

Также, по ее словам, много вакансий в перерабатывающей индустрии. Кроме того, начинает оживать отрасль торговли.

Однако в целом ситуация на рынке труда остается сложной. Как рассказала Жовтяк, если взять за основу базу Государственного центра занятости, то количество вакансий уменьшилось втрое по сравнению с аналогичными датами в прошлом году. Она отметила, что на сегодняшний день количество вакансий в базе Центра занятости составляет 22 тысячи.

Больше всего рабочих мест сейчас в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, а также в Киеве.

Справка Finance.ua:

Что сейчас происходит на рынке труда. Одним из последствий войны в Украине стал рост безработицы в государстве. И даже те украинцы, которые не потеряли работу, не получают заработную плату в полном объеме.

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