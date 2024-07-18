Samsung выпустила новый бюджетный телефон с большой батареей (фото) — Finance.ua
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Samsung выпустила новый бюджетный телефон с большой батареей (фото)

Фондовый рынок
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Samsung выпустила новый бюджетный телефон с большой батареей (фото)
Samsung выпустила новый бюджетный телефон с большой батареей (фото)
Samsung выпустила Galaxy M35 5G, следующий 5G-смартфон среднего класса компании в серии M, который станет преемником прошлогоднего Galaxy M34 в Индии, как и было обещано.
Об этом пишет fonearena.com.
Телефон имеет 6,6-дюймовый FHD+ 120 Гц Super AMOLED-экран, 13-мегапиксельную камеру внутри выреза и его питает Exynos 1380 SoC, заменив Exynos 1280 SoC в предшественнике. Он также имеет охлаждение паровой камеры.
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Он работает под управлением Android 14 с One UI 6.1 и компания пообещала до 4 поколений обновлений ОС и 5 лет обновлений безопасности для телефона. Телефон имеет 50-мегапиксельную заднюю камеру с OIS, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру.
Телефон оснащен аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, но зарядное устройство в комплекте не идет.

Характеристики Samsung Galaxy M35 5G

  • 6,6-дюймовый дисплей FHD+ (1080×2340 пикселей) Super AMOLED Infinity-O с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 1000 нит, защитой Corning Gorilla Glass Victus+
  • Восьмиядерный (2,4 ГГц Quad A78 + 2 ГГц Quad A55 процессор) Exynos 1380 с графическим процессором Mali-G68 MP5
  • 6 ГБ/8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ/256 ГБ внутренней памяти с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты micro SD
  • Hybrid Dual SIM (nano+nano/microSD)
  • Android 14 с One UI 6.1
  • Основная камера 50 МП с диафрагмой f/1.8, OIS, сверхширокоугольная камера 8 МП с диафрагмой f/2.2, макрокамера 2 МП с диафрагмой f/2.4, светодиодная вспышка
  • Фронтальная камера 13 Мп с диафрагмой f/2.2
  • Датчик отпечатков пальцев, установленный сбоку
  • Аудио USB Type-C, стереодинамики, Dolby Atmos
  • Размеры: 162,3×78,6×9,1 мм;
  • Вес: 222 г
  • 5G SA/NSA, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0
  • Аккумулятор на 6000 мАч (типовой) с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт
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Samsung Galaxy M35 5G доступен в темно-синем, светло-голубом и сером цветах.

Справка Finance.ua:

  • Следующее обновление Samsung One UI версии 6.1.1 принесет целый ряд новых функций и улучшений с использованием технологий ИИ. Релиз прошивки ожидается к концу месяца. Обновление One UI 6.1.1 будет доступно для этих устройств Samsung.
  • Samsung представила новые версии умных часов Galaxy Watch7 и Watch7 Ultra. В новинках реализовано несколько заметных обновлений, и, в отличие от смартфонов, их цена не изменилась по сравнению с предшественниками.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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