Компания Samsung представила новые версии умных часов — Finance.ua

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Компания Samsung представила новые версии умных часов

Технологии&Авто
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Компания Samsung представила новые версии умных часов
Компания Samsung представила новые версии умных часов
Samsung представила новые версии умных часов Galaxy Watch7 и Watch7 Ultra. В новинках реализовано несколько заметных обновлений, и в отличие от смартфонов их цена не изменилась по сравнению с предшественниками.
Об этом сообщает 9to5google.
В этом году Samsung выпускает базовую модель Galaxy Watch7 и защищенную Galaxy Watch7 Ultra. Последняя имеет титановый корпус, водонепроницаемость 10 АТМ, настраиваемую кнопку Quick Button и новую динамическую систему ушек для дополнительного комфорта.
Новый размер циферблата составляет 47 мм, что довольно много. С другой стороны, Galaxy Watch7 имеет более смягченный дизайн и меньшие размеры. Устройство не очень похоже на прошлогоднюю модель и предлагает новый набор ремешков.
Компания Samsung представила новые версии умных часов
Двое часов получили такие нововведения, как новый алгоритм ИИ для отслеживания сна, функцию обнаружения апноэ во сне, а также мониторинг сердечного ритма и сообщения о нерегулярном пульсе.
Samsung отмечает, что в Watch7 дебютирует новый сенсор BioActive, который более точный, чем раньше. Новые датчики теперь позволяют отслеживать индекс AGEs, отражающий общее метаболическое состояние.
Компания Samsung представила новые версии умных часов
В Galaxy Watch7 и Galaxy Watch7 Ultra используется процессор Exynos W1000, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Оба работают под управлением Wear OS 5 с фирменной оболочкой Samsung One UI 5 Watch.
В меньшей модели Galaxy Watch7 (40 мм) доступен аккумулятор емкостью 300 мАч, а в большей (44 мм) — 425 мАч.
Цена Galaxy Watch7 начинается от $299 (от 13 999 грн в Украине), а за модель Galaxy Watch7 Ultra придется заплатить от $649.
По материалам:
ITC.ua
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