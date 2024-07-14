Компанія Samsung презентувала нові версії розумних годинників — Finance.ua

Компанія Samsung презентувала нові версії розумних годинників Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Компанія Samsung презентувала нові версії розумних годинників

Samsung представила нові версії розумних годинників Galaxy Watch7 та Watch7 Ultra. У новинках реалізовано кілька помітних оновлень, і, на відміну від смартфонів, їхня ціна не змінилась у порівнянні із попередниками.

Про це повідомляє 9to5google.

Цього року Samsung випускає базову модель Galaxy Watch7 і захищену Galaxy Watch7 Ultra. Остання має титановий корпус, водонепроникність 10 АТМ, настроювану кнопку Quick Button і нову динамічну систему вушок для додаткового комфорту.

Новий розмір циферблата становить 47 мм, що досить чимало. З іншого боку, Galaxy Watch7 має більш пом’якшений дизайн та менші розміри. Пристрій не дуже схожий на минулорічну модель і пропонує новий набір ремінців.

Обидва годинники отримали такі нововведення, як новий алгоритм ШІ для відстеження сну, функцію виявлення апное уві сні, а також моніторинг серцевого ритму та повідомлення про нерегулярний пульс.

Samsung зазначає, що в Watch7 дебютує новий сенсор BioActive, який є більш точним, ніж раніше. Нові датчики тепер дозволяють відстежувати індекс AGEs, який відображає загальний метаболічний стан.

У Galaxy Watch7 та Galaxy Watch7 Ultra використовується процесор Exynos W1000, 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Обидва працюють під управлінням Wear OS 5 з фірмовою оболонкою Samsung One UI 5 Watch.

У меншій моделі Galaxy Watch7 (40 мм) доступний акумулятор місткістю 300 мАг, а в більшій (44 мм) — 425 мАг.

Ціна Galaxy Watch7 починається від $299 (від 13 999 грн в Україні), а за модель Galaxy Watch7 Ultra доведеться заплатити від $649.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.