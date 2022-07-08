Samsung Electronics оценивает рост операционной прибыли в 11,4% — Finance.ua

Samsung Electronics оценивает рост операционной прибыли в 11,4% 08.07.2022, 00:52 — Фондовый рынок

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводниковой продукции, оценивает рост операционной прибыли во втором квартале в 11,4%.

Согласно предварительным расчетам, операционная прибыль в апреле-июне составляла около 14 трлн вон ($10,7 млрд) по сравнению с 12,57 трлн вон за аналогичный период прошлого года. Выручка, как ожидается, увеличилась на 20,9% — до примерно 77 трлн вон, сообщается в пресс-релизе компании.

Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне 14,6 трлн вон при выручке в 76,9 трлн вон. Для сравнения, в первом квартале текущего года прибыль Samsung составляла 14,12 трлн вон (рост на 50,5% в годовом выражении), выручка — 77,78 трлн вон (повышение на 19%). Компания планирует обнародовать окончательную отчетность за второй квартал 28 июля.

Котировки акций Samsung в ходе торгов в четверг растут на 3,4%. С начала этого года капитализация компании снизилась на 25,5% (до 384,4 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi опустился на 21,5%.

fixygen По материалам:

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