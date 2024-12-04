С запасом хода 520 км: авиакомпания представила собственный электромобиль — Finance.ua
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С запасом хода 520 км: авиакомпания представила собственный электромобиль

Технологии&Авто
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С запасом хода 520 км: авиакомпания представила собственный электромобиль
С запасом хода 520 км: авиакомпания представила собственный электромобиль
Китайская авиакомпания представила свой электромобиль для зарубежных рынков.
JuneYao Airlines запускает в Таиланде продажу JY Air — электроседана с запасом хода до 520 км. Местным покупателям, которые доверяются новому бренду, обещают подарки: трехлетнее членство в клубе авиакомпании, бесплатные билеты, страховку на год и т. д.
JY Air дебютировал на тайской выставке Thailand Motor Expo 2024. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,23, что сопоставимо с показателем дорестайлинговой Tesla Model 3.
JuneYao Airlines — одна из крупнейших китайских авиакомпаний, основанная в 2005 году. Автомобилями она решила заняться в 2023 году, создав подразделение JuneYao Automobile и купив обанкротившийся стартап Yudo. Yudo выпускал недорогие электромобили на собственном заводе мощностью 100 тысяч машин в год.
С запасом хода 520 км: авиакомпания представила собственный электромобиль
У четырехдверки большой экран медиасистемы, работающий на чипе Snapdragon 8155 от Qualcomm, пара отсеков для беспроводной зарядки гаджетов и люк в крыше площадью в два квадратных метра.
Двигатель у JY Air только один: он устанавливается на задней оси и развивает 204 лошадиные силы. С места до 100 км/ч седан разгоняется за 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Аккумуляторов два на выбор, но оба поставляет CATL. Первый емкостью 51 кВт*ч обеспечивает 430 км пробега, а больший на 64 кВт*ч — 520 км.
С запасом хода 520 км: авиакомпания представила собственный электромобиль
Интересно, что первый электромобиль JuneYao Airlines дебютировал в Таиланде, а не в Китае. Как пишет Car News China, неизвестно, собирается ли авиакомпания вообще выходить на высококонкурентный домашний рынок. А вот другие зарубежные страны уже рассматриваются, и среди них есть Казахстан, где могут даже наладить сборку новинки под местным брендом.
По материалам:
Autogeek
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