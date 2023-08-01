С сегодняшнего дня украинцы могут использовать криптовалюту для ежедневных безналичных оплат — Finance.ua

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С сегодняшнего дня украинцы могут использовать криптовалюту для ежедневных безналичных оплат

Криптовалюта
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С сегодняшнего дня украинцы могут использовать криптовалюту для ежедневных безналичных оплат
С сегодняшнего дня украинцы могут использовать криптовалюту для ежедневных безналичных оплат
Со вторника, 1 августа 2023 года, украинцы могут использовать криптовалютную карту для оплат в магазине, ресторане или кинотеатре. Компания Trustee представила виртуальную криптокарту Trustee Plus, которую можно добавить в Google Pay или Apple Pay и использовать для оплат со смартфона.
Как сообщили в компании Trustee, карта эмитирована Mastercard с такими основными комиссиями: 0% за обслуживание карты, 0% за пополнение и переводы криптовалют. При конвертации криптовалюты — комиссия 0,5%.
«Я чувствую невероятный подъем и радость, потому что уверен, что именно сейчас мы с вами делаем первый существенный шаг в мир новых финансовых возможностей. Мы сделали все для того, чтобы каждый мог использовать криптовалюту для ежедневных расходов», — сообщил Вадим Груша, основатель и CEO компании Trustee.
Криптовалютная карта от Trustee доступна сразу после загрузки мобильного приложения Trustee Plus и прохождения верификации. При использовании приложения «Дія» подтверждение личности занимает около минуты.
Обычная стоимость выпуска виртуальной криптокарты составляет 10 евро. Однако пользователи, которые загрузят приложение Trustee Plus и пройдут верификацию с 1 по 5 января, смогут выпустить карту бесплатно. Сейчас предложением уже воспользовались более тысячи украинцев.
«Уже сейчас первая 1000 пользователей активировала свои криптокарты в приложении Trustee Plus. Уверен, что в ближайшие часы мы увеличим эту цифру в 10 раз.» — отметил Вадим Груша.
Напоминаем, что в 2019 году компания Trustee запустила электронный кошелек Trustee Plus. Создание криптокарты может подтолкнуть пользователей купить криптовалюту в Украине и использовать ее как платежное средство.
По материалам:
Trustee
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