С сегодняшнего дня возобновляются камеральные и документальные проверки налоговой отчетности — Finance.ua

С сегодняшнего дня возобновляются камеральные и документальные проверки налоговой отчетности

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Как объ яснили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области. Закон Украины № 2260-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения». Этим законом внесены изменения в Налоговый кодекс Украины.

Законом № 2260 предусмотрено возобновление камеральных и документальных проверок налоговой отчетности и определение сроков и порядка их проведения (п. 69.2 ст. 69 разд. 10 разд. ХХ НКУ) и возобновление возмещения сумм НДС из бюджета.

Возврат согласованных сумм бюджетного возмещения производится в хронологическом порядке в соответствии с очередностью внесения в Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения (п. 69.11 ст. 69 разд. 10 разд. ХХ НКУ).

При этом суммы НДС, включенные в состав налогового кредита при совершении операций по приобретению товаров, которые в дальнейшем были уничтожены (утрачены) в результате действия обстоятельств непреодолимой силы в период действия военного положения, не включаются в счет суммы бюджетного возмещения, и засчитывается в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода до ее полного погашения (п. 69.29 ст. 69 разд. 10 разд. ХХ НКУ).

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Кроме того, Законом № 2260 исключена норма по подаче на период действия военного, чрезвычайного положения налогоплательщиками в контролирующий орган налоговых деклараций и других документов в бумажной форме. Изменения в части камеральных проверок деклараций и уточняющих расчетов (в случае их представления), к которым подано заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, вступают в силу 02 июня 2022 года.

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