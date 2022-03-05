S&P Dow Jones исключит российские акции из торгов — Finance.ua
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S&P Dow Jones исключит российские акции из торгов

Сегодня 19:27Фондовый рынок
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S&P Dow Jones Indices заявил, что на следующей неделе исключит российские акции из своих стандартных фондовых индексов.
Об этом пишет wsj.
Сообщается, что такие акции будут исключены из развивающихся рынков и других индексов до открытия рынка в среду.
Индексы S&P Dow Jones указывают на «ухудшение уровня доступности российского рынка, которое может повлиять на способность участников рынка воспроизводить индексы S&P DJI, содержащие российские ценные бумаги».
Поставщик индекса заявил, что продолжит расчет фондовых индексов для России. В нем говорится, что такие индексы будут поддерживаться с точки зрения российского инвестора и могут содержать ценные бумаги, не подходящие для инвесторов в США или Европе.
По материалам: Економічна Правда
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