S&P Dow Jones исключит российские акции из торгов — Finance.ua

Сообщается, что такие акции будут исключены из развивающихся рынков и других индексов до открытия рынка в среду.
Индексы S&P Dow Jones указывают на «ухудшение уровня доступности российского рынка, которое может повлиять на способность участников рынка воспроизводить индексы S&P DJI, содержащие российские ценные бумаги».
Поставщик индекса заявил, что продолжит расчет фондовых индексов для России. В нем говорится, что такие индексы будут поддерживаться с точки зрения российского инвестора и могут содержать ценные бумаги, не подходящие для инвесторов в США или Европе.