С ноября жители деоккупированных территорий будут получать денежную помощь — Finance.ua
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С ноября жители деоккупированных территорий будут получать денежную помощь

Личные финансы
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Со следующего месяца жители недавно освобожденных от российских оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в прямом эфире на одном из телеканалов.
По ее словам, сейчас жители освобожденных населенных пунктов получают гуманитарную помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплую одежду на зиму и денежные выплаты.
«Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи — и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь — 2200 грн», — добавила Верещук.

Деокупация территорий и выплата пособия

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев проживало около 150 тысяч украинцев.
В настоящее время на освобожденных Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект, в рамках которого граждане, проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.
1 октября сообщалось, что 96 украинцам, которых удалось освободить из российского плена, выплатили по 100 тыс. грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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