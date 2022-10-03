С ноября жители деоккупированных территорий будут получать денежную помощь — Finance.ua

С ноября жители деоккупированных территорий будут получать денежную помощь Сегодня 10:33 — Личные финансы

Со следующего месяца жители недавно освобожденных от российских оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в прямом эфире на одном из телеканалов.

По ее словам, сейчас жители освобожденных населенных пунктов получают гуманитарную помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплую одежду на зиму и денежные выплаты.

«Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи — и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь — 2200 грн», — добавила Верещук.

Деокупация территорий и выплата пособия

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев проживало около 150 тысяч украинцев.

В настоящее время на освобожденных Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект, в рамках которого граждане, проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.

1 октября сообщалось, что 96 украинцам, которых удалось освободить из российского плена, выплатили по 100 тыс. грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.