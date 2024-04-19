С начала войны закрылась почти четверть всех отделений банков: в чем причина — Finance.ua

С начала войны закрылась почти четверть всех отделений банков: в чем причина Сегодня 13:02 — Фондовый рынок

С начала войны закрылась почти четверть всех отделений банков: в чем причина

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывалось 5108 банковских отделений. В первом квартале сеть банковских отделений сократилась на 30 учреждений.

Об этом написал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.

«Неуклонный тренд на сокращение банковской сети продолжается. С начала войны закрылась почти четверть всех отделений. Причины разные, но сейчас их условно можно разбить на 3 группы», — заявил Гетманцев.

Почему банки закрывают отделения:

война (потеря контроля над частью украинских регионов и вопросы безопасности);

вывод банков с рынка;

технологии и оптимизация бизнес-процессов (развитие финтеха, нео-банков, интернет-банкинга, удаленной верификации, внедрение технологий на основе искусственного интеллекта и т. п. ).

У кого больше всего отделений

45% всех отделений приходится на два госбанка:

ПриватБанк — 1127 отделение;

Ощадбанк — 1181 отделение.

Среди негосударственных банков крупнейшую сеть имели:

Укрсиббанк — 223 отделения;

ПУМБ — 222 отделения.

5 банков из 63 работают без структурных подразделений.

График: Даниил Гетманцев

Какие банки закрыли больше всего отделений

Наибольшими темпами сокращали свою сеть КредиАгриколь, который за квартал закрыл 12 структурных подразделений или почти каждое десятое отделение. В лидерах по сокращению также Полтава банк (9 отделений) и ПриватБанк (5).

Справка Finance.ua:

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации Украины запустили совместный проект, который значительно упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров;

чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2024 года составила 25,897 млрд гривен, что на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года;



11 сентября 2019 года в Украине появился еще один виртуальный, созданный по типу уже довольно популярного в нашей стране monobank, банк — sportbank. Но уже 17 апреля 2024 года, через 5 неполных лет после его создания, стало известно, что sportbank в течение ближайшего месяца прекратит свое существование.



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