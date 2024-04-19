С начала войны закрылась почти четверть всех отделений банков: в чем причина — Finance.ua

С начала войны закрылась почти четверть всех отделений банков: в чем причина
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывалось 5108 банковских отделений. В первом квартале сеть банковских отделений сократилась на 30 учреждений.
Об этом написал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.
«Неуклонный тренд на сокращение банковской сети продолжается. С начала войны закрылась почти четверть всех отделений. Причины разные, но сейчас их условно можно разбить на 3 группы», — заявил Гетманцев.
Почему банки закрывают отделения:
- война (потеря контроля над частью украинских регионов и вопросы безопасности);
- вывод банков с рынка;
- технологии и оптимизация бизнес-процессов (развитие финтеха, нео-банков, интернет-банкинга, удаленной верификации, внедрение технологий на основе искусственного интеллекта
и т. п.).
У кого больше всего отделений
45% всех отделений приходится на два госбанка:
- ПриватБанк — 1127 отделение;
- Ощадбанк — 1181 отделение.
Среди негосударственных банков крупнейшую сеть имели:
- Укрсиббанк — 223 отделения;
- ПУМБ — 222 отделения.
5 банков из 63 работают без структурных подразделений.
Какие банки закрыли больше всего отделений
Наибольшими темпами сокращали свою сеть КредиАгриколь, который за квартал закрыл 12 структурных подразделений или почти каждое десятое отделение. В лидерах по сокращению также Полтава банк (9 отделений) и ПриватБанк (5).
Справка Finance.ua:
- Национальный банк и Министерство цифровой трансформации Украины запустили совместный проект, который значительно упростит обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров;
- чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2024 года составила 25,897 млрд гривен, что на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года;
- 11 сентября 2019 года в Украине появился еще один виртуальный, созданный по типу уже довольно популярного в нашей стране monobank, банк — sportbank. Но уже 17 апреля 2024 года, через 5 неполных лет после его создания, стало известно, что sportbank в течение ближайшего месяца прекратит свое существование.
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