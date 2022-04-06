С начала войны с рынка ушли 165 финучреждений — Finance.ua
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С начала войны с рынка ушли 165 финучреждений

Сегодня 19:15Фондовый рынок
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С начала войны с рынка ушли 165 финучрежденийС начала войны с рынка ушли 165 финучреждений
В марте Нацбанк исключил из реестров 165 финансовых учреждений — количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1682.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Одна финансовая компания и один страховой брокер покинули рынок добровольно, а семь финансовых компаний, 62 ломбарда, 70 кредитных союзов и 24 лизинговых компании исключены принудительно.
За март Национальный банк зарегистрировал одну финансовую компанию.
По состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали 132 страховщика non-life и 13 life-страховщиков, 197 ломбардов, 205 кредитных союзов, 110 лизинговых компаний, 894 финансовые компании, 64 страховых брокера и 67 коллекторских компаний.
Кроме того, на рынке признаны 24 банковские группы и 24 небанковские финансовые группы. На платежном рынке действуют 38 национальных платежных систем, учитывая государственные, и 16 международных платежных систем.
В марте в Национальный банк поступило 39 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей.
Инфографика: НБУ Инфографика: НБУ
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По материалам: Фінансовий клуб
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