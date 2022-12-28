С начала войны расходы на оборону Украины выросли в 6 раз — Finance.ua

С начала войны расходы на оборону Украины выросли в 6 раз Сегодня 16:14 — Казна и Политика

С начала войны расходы на оборону Украины выросли в 6 раз

С начала полномасштабного российского вторжения расходы на оборону Украины и зарплаты военным выросли в шесть раз.

Об этом заявил в интервью министр финансов Сергей Марченко, отметив при этом, что ситуация с госфинансами остается достаточно напряженной.

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Отвечая на вопрос о том, как выросли в Украине расходы на оборону, Марченко сказал: «Если сравнивать с довоенным бюджетом, то в 6 раз».

В то же время, говоря о ситуации с финансами в стране, министр отметил: "Стабильно напряженная, если в двух словах. Она стабильная, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске. Следует быть постоянно заряженным, постоянно работать на поиск источников наполнения бюджета, не внутренних, а преимущественно внешних.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для помощи Украине.

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