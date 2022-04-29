С начала войны ЕС купил у рф энергоносителей на 44 млрд евро — Finance.ua

С начала войны ЕС купил у рф энергоносителей на 44 млрд евро

Сегодня 09:13 — Энергетика

С начала войны ЕС купил у рф энергоносителей на 44 млрд евро

С 24 февраля экспорт ископаемого топлива из россии по морю и трубопроводам оценивается в 63 млрд евро, 71% этого объема (44 млрд) приходится на Евросоюз.

Об этом заявил в своем анализе Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), который опубликовал Центр экологических инициатив «Экодия».

Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива за последние два месяца стали:

Германия (9,1 млрд. евро);

Италия (6,9 млрд. евро);

Китай (6,7 млрд. евро);

Нидерланды (5,9 млрд. евро);

Турция (4,1 млрд. евро);

Франция (3,8 миллиарда евро).

На фоне войны в Украине поставки угля из россии выросли на 20%, а сжиженного природного газа — на 50%.

Закупка газа Европейским Союзом через трубопровод выросла на 10%.

В то же время за первые три недели апреля общий объем поставок нефти из россии в иностранные порты уменьшился на 20% по сравнению с довоенным периодом (январь-февраль).

Россия перенаправляет грузы, которые не принимают европейские покупатели. Наблюдается явный рост поставок нефти в Индию, Египет и другие «необычные» для российского экспорта направления.

Однако поставок по новым направлениям недостаточно, по мнению аналитиков, чтобы компенсировать падение экспорта в Европу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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