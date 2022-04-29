С начала войны ЕС купил у рф энергоносителей на 44 млрд евро — Finance.ua
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С начала войны ЕС купил у рф энергоносителей на 44 млрд евро

Сегодня 09:13Энергетика
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С начала войны ЕС купил у рф энергоносителей на 44 млрд евроС начала войны ЕС купил у рф энергоносителей на 44 млрд евро
С 24 февраля экспорт ископаемого топлива из россии по морю и трубопроводам оценивается в 63 млрд евро, 71% этого объема (44 млрд) приходится на Евросоюз.
Об этом заявил в своем анализе Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), который опубликовал Центр экологических инициатив «Экодия».
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Крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива за последние два месяца стали:
  • Германия (9,1 млрд. евро);
  • Италия (6,9 млрд. евро);
  • Китай (6,7 млрд. евро);
  • Нидерланды (5,9 млрд. евро);
  • Турция (4,1 млрд. евро);
  • Франция (3,8 миллиарда евро).
На фоне войны в Украине поставки угля из россии выросли на 20%, а сжиженного природного газа — на 50%.
Закупка газа Европейским Союзом через трубопровод выросла на 10%.
В то же время за первые три недели апреля общий объем поставок нефти из россии в иностранные порты уменьшился на 20% по сравнению с довоенным периодом (январь-февраль).
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Россия перенаправляет грузы, которые не принимают европейские покупатели. Наблюдается явный рост поставок нефти в Индию, Египет и другие «необычные» для российского экспорта направления.
Однако поставок по новым направлениям недостаточно, по мнению аналитиков, чтобы компенсировать падение экспорта в Европу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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