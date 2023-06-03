С начала года в мире уволили более 200 тысяч технических специалистов. Это больше, чем за весь 2022-й — Finance.ua

С начала года в мире уволили более 200 тысяч технических специалистов. Это больше, чем за весь 2022-й Сегодня 15:45 — Личные финансы

С начала года в мире уволили более 200 тысяч технических специалистов. Это больше, чем за весь 2022-й

С начала 2023 года технологические компании уволили более 200 тысяч сотрудников. За весь 2022-й этот показатель составил 154 тысячи.

Об этом пишет Dou со ссылкой на Layoffs.fyi.

«С середины января количество уволенных технических работников выросло почти в 8 раз. Данные показывают, что 2023 год превысил 2022 год по глобальным сокращениям: с начала года 718 технологических компаний уволили 200 039 сотрудников», — пишет издание MarketWatch

Летом 2022 года международные IT-компании со штаб-квартирами в США захлестнул кризис: заморозка найма, падение акций. Массовые сокращения показали — негативные тренды для индустрии не утихают.

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В июне 2022 года эксперты Dou опрашивали разработчиков из компаний FAANG о кризисе на американском IТ-рынке. В то время речь шла только о заморозке найма в некоторых компаниях на фоне кое-где рекордного падения акций. В Meta тогда утверждали: несмотря на сворачивание некоторых проектов, людей не будут увольнять.

Однако уже 9 ноября основатель Meta Марк Цукерберг объявил о сокращении штата компании на 13%, или же более 11 тысяч работников. За несколько дней до этого новость о масштабных сокращениях компании опубликовали в Wall Street Journal — так большинство сотрудников Meta и узнало о том, что в корпорации планируют массовые увольнения.

18 января 2023 года о сокращении 10 тысяч работников (около 5% от общего объема штата) рассказала и корпорация Microsoft. Она, как и остальные компании, пошла на этот шаг ради сокращения операционных расходов. Только через два дня после этого об увольнении 12 тысяч специалистов (6% от общего количества) объявила материнская компания Google Alphabet Inc.

Также о сокращении сообщили в Salesforce (уволили 8000 работников, или же 10% от своего штата), Twitter (уволили 3700 работников, или около 50% штата) и в ряде других технологических компаний.

Dou По материалам:

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