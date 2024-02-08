С начала года украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов — Finance.ua

С начала года украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов
В январе 2024 года граждане Украины подали почти 10,6 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
«По итогам кампании декларирования доходов, полученных в 2023 году, за январь 2024 года гражданами подано 10 585 деклараций об имущественном положении и доходах, в том числе в связи с использованием права на налоговую скидку — 3 250 деклараций», — сказано в сообщении.
Сколько задекларировали
Сумма задекларированного дохода составила 13,96 млрд гривен.
Сколько налогов заплатили
Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 141,28 млн грн.
По военному сбору задекларированные налоговые обязательства составляют 27,81 млн гривен.
Задекларированная сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из бюджета, в связи с использованием права на налоговую скидку составляет 27,6 млн гривен.
Как подать налоговую декларацию
Напомним, с 1 января 2024 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2023 году. Граждане должны задекларировать свои прошлогодние доходы до 1 мая 2024 года.
Граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2023 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2024 года включительно.
Декларацию можно подать одним из следующих способов:
- лично или уполномоченным лицом;
- почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;
- средствами электронной связи в электронной форме.
В Электронном кабинете плательщика налоговая создала электронный сервис «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах», предоставляющий возможность частичного автоматического предзаполнения декларации.
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Электронный сервис «Налоговое право на имущественное положение и доходы» позволяет сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов,
в т. ч. для использования права на налоговую скидку.
Частичное автоматическое предзаполнение декларации осуществляется на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налога, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.
Кто должен подавать декларацию
Подать декларацию об имущественном положении и доходах и задекларировать полученные доходы обязаны плательщики, получавшие:
- отдельные виды доходов, которые не подлежат налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения;
- доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (от других физических лиц (резидентов или нерезидентов));
- иностранные доходы;
- доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения;
- доходы от осуществления независимой профессиональной деятельности
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