С начала года украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала года украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов

Личные финансы
23
С начала года украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов
С начала года украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов
В январе 2024 года граждане Украины подали почти 10,6 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
«По итогам кампании декларирования доходов, полученных в 2023 году, за январь 2024 года гражданами подано 10 585 деклараций об имущественном положении и доходах, в том числе в связи с использованием права на налоговую скидку — 3 250 деклараций», — сказано в сообщении.

Сколько задекларировали

Сумма задекларированного дохода составила 13,96 млрд гривен.

Сколько налогов заплатили

Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 141,28 млн грн.
По военному сбору задекларированные налоговые обязательства составляют 27,81 млн гривен.
Читайте также
Задекларированная сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из бюджета, в связи с использованием права на налоговую скидку составляет 27,6 млн гривен.

Как подать налоговую декларацию

Напомним, с 1 января 2024 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2023 году. Граждане должны задекларировать свои прошлогодние доходы до 1 мая 2024 года.
Граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2023 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2024 года включительно.
Декларацию можно подать одним из следующих способов:
  • лично или уполномоченным лицом;
  • почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;
  • средствами электронной связи в электронной форме.
В Электронном кабинете плательщика налоговая создала электронный сервис «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах», предоставляющий возможность частичного автоматического предзаполнения декларации.
Читайте также
Электронный сервис «Налоговое право на имущественное положение и доходы» позволяет сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов, в т. ч. для использования права на налоговую скидку.
Частичное автоматическое предзаполнение декларации осуществляется на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налога, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Кто должен подавать декларацию

Подать декларацию об имущественном положении и доходах и задекларировать полученные доходы обязаны плательщики, получавшие:
  • отдельные виды доходов, которые не подлежат налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения;
  • доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (от других физических лиц (резидентов или нерезидентов));
  • иностранные доходы;
  • доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения;
  • доходы от осуществления независимой профессиональной деятельности

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.