С начала года украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов — Finance.ua

С начала года украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов Сегодня 16:00 — Личные финансы

С начала года украинцы задекларировали 14 млрд гривен доходов

В январе 2024 года граждане Украины подали почти 10,6 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

«По итогам кампании декларирования доходов, полученных в 2023 году, за январь 2024 года гражданами подано 10 585 деклараций об имущественном положении и доходах, в том числе в связи с использованием права на налоговую скидку — 3 250 деклараций», — сказано в сообщении.

Сколько задекларировали

Сумма задекларированного дохода составила 13,96 млрд гривен.

Сколько налогов заплатили

Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 141,28 млн грн.

По военному сбору задекларированные налоговые обязательства составляют 27,81 млн гривен.

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Задекларированная сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из бюджета, в связи с использованием права на налоговую скидку составляет 27,6 млн гривен.

Как подать налоговую декларацию

Напомним, с 1 января 2024 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2023 году. Граждане должны задекларировать свои прошлогодние доходы до 1 мая 2024 года.

Граждане, имеющие право на налоговую скидку по результатам 2023 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2024 года включительно.

Декларацию можно подать одним из следующих способов:

лично или уполномоченным лицом;

почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;

средствами электронной связи в электронной форме.

В Электронном кабинете плательщика налоговая создала электронный сервис «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах», предоставляющий возможность частичного автоматического предзаполнения декларации.

Электронный сервис «Налоговое право на имущественное положение и доходы» позволяет сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов, в т. ч. для использования права на налоговую скидку.

Частичное автоматическое предзаполнение декларации осуществляется на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налога, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Кто должен подавать декларацию

Подать декларацию об имущественном положении и доходах и задекларировать полученные доходы обязаны плательщики, получавшие:

отдельные виды доходов, которые не подлежат налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения;

доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (от других физических лиц (резидентов или нерезидентов));

иностранные доходы;

доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения;

доходы от осуществления независимой профессиональной деятельности

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