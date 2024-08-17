С начала года стоимость строительства в Украине выросла на 4% — Госстат — Finance.ua
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С начала года стоимость строительства в Украине выросла на 4% — Госстат

Недвижимость
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С начала года стоимость строительства в Украине выросла на 4% — Госстат
С начала года стоимость строительства в Украине выросла на 4% — Госстат, www.freepik.com
В Украине по всем направлениям строительства с начала года в среднем выросли индексы цен со 100,8% до 104,8%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Больше всего выросли показатели строительства комплексных сооружений промышленных объектов — на 7,1%. Несколько меньше показатели роста цен в жилищном строительстве — на 5,6%.
Менее всего выросла стоимость создания транспортной инфраструктуры — на 2,4%, а также сооружения других инженерных объектов.
С начала года стоимость строительства в Украине выросла на 4% — Госстат
Напомним, жилые дома, где строительные работы были приостановлены или продвигаются очень медленно (т.н. долгострои), в Украине хотят перестроить в социальное жилье. Для этого в стране придется переписать Жилищный кодекс.
Также в Украине в скором времени появится новый вид аренды — социальный. Речь идет о жилье в домах, принадлежащих местным громадам. Размер аренды будет значительно ниже, чем на рынке. В некоторых случаях у арендаторов появится возможность выкупа жилья.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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