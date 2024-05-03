С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ более 155 млрд грн в эквиваленте — Finance.ua

С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ более 155 млрд грн в эквиваленте Сегодня 11:14

С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ более 155 млрд грн в эквиваленте

По данным Депозитария НБУ, в течение четырех месяцев 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 102 876,7 млн ​​грн, 763,6 млн долл. США и 557,2 млн евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 26 122,9 млн грн, 810,9 млн долл. США и 555,5 млн евро.

В течение января-апреля 2024 года займы Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 74 921,2 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в апреле — на 35 670,3 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь-апрель составляет 162% во всех валютах по текущему официальному курсу.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 мая 2024 года он составлял:

57 249,2 млн грн, или 27,9% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 апреля — 50 920,6 млн грн, или 27,0%);

1 415,4 млн долл. США или 61,0% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США (на 1 апреля — 1 340,6 млн долл. США, или 57,8%);



117,8 млн евро, или 18,2% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 апреля — 109,9 млн евро, или 18,2%).



Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 мая 2024 года составил 113,6 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 52,6 млрд грн в эквиваленте на 1 мая 2023 года — рост почти в 2,2 раза. Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 мая 2024 года составил 13 862,8 млн грн, 24,3 млн долл. США и 0,1 млн евро, за год он вырос (по сравнению с 1 мая 2023 года) почти в три раза.

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