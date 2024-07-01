С 2025 года в Украине заработает единый туристический реестр — Finance.ua

С 2025 года в Украине заработает единый туристический реестр Сегодня 12:21 — Казна и Политика

С 2025 года в Украине заработает единый туристический реестр

Кабинет Министров утвердил порядок ведения единого туристического реестра, он начнет функционирование с 2025 года.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале, передают Українські Новини.

«Порядок определяет процедуру ведения единого туристического реестра, его структуру, функционирование, администрирование, процедуру формирования и внесения информации о субъектах туристической деятельности, а также электронное (техническое и информационное) взаимодействие между публичными электронными реестрами, другими электронными информационными ресурсами, автоматизированными системами, а также обнародование информации», — написал он.

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Реестр предназначен для создания равных возможностей на рынке туристических услуг и обеспечения хозяйствующих субъектов, государственных органов, органов местного самоуправления, а также других лиц достоверной информацией о субъектах туристической деятельности и объектах туристической инфраструктуры.

По словам Мельничука, установлено, что датой начала функционирования единого туристического реестра является 1 января 2025 года.

Українські Новини По материалам:

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