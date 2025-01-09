С 10 января частично перестанут пропускать транспорт в пункте пропуска на границе с Румынией — Finance.ua

С 10 января частично перестанут пропускать транспорт в пункте пропуска на границе с Румынией
Пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацей» на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспорта из-за реконструкции моста.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Как отметила румынская сторона, с 10 января 2025 года возобновят периодическую приостановку оформления транспорта в будние дни с 9.30 до 15.00 с понедельника по пятницу в пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией».
Пешеходное сообщение в данном пункте пропуска останавливаться не будет.
Такие мероприятия проводятся в связи с реконструкцией моста через реку Тиса. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться в течение 50 дней.
В Гостаможслужбе просят граждан учесть указанную информацию при планировании маршрутов.
Напомним, Кабинет Министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автомобильного моста через реку Тиса, по которой пролегает граница между странами, между селом Белая Церковь (Солотвинская община Закарпатской области) и городом Сигету-Мармацией (Румыния).
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