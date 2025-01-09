С 10 января частично перестанут пропускать транспорт в пункте пропуска на границе с Румынией — Finance.ua

С 10 января частично перестанут пропускать транспорт в пункте пропуска на границе с Румынией Сегодня 11:15 — Казна и Политика

С 10 января частично перестанут пропускать транспорт в пункте пропуска на границе с Румынией

Пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацей» на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспорта из-за реконструкции моста.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Как отметила румынская сторона, с 10 января 2025 года возобновят периодическую приостановку оформления транспорта в будние дни с 9.30 до 15.00 с понедельника по пятницу в пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией».

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Пешеходное сообщение в данном пункте пропуска останавливаться не будет.

Такие мероприятия проводятся в связи с реконструкцией моста через реку Тиса. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться в течение 50 дней.

В Гостаможслужбе просят граждан учесть указанную информацию при планировании маршрутов.

Напомним, Кабинет Министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автомобильного моста через реку Тиса, по которой пролегает граница между странами, между селом Белая Церковь (Солотвинская община Закарпатской области) и городом Сигету-Мармацией (Румыния).

Діло По материалам:

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