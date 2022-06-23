С 1 июля будут действовать новые правила смены поставщика газа — Finance.ua

С 1 июля будут действовать новые правила смены поставщика газа Сегодня 12:02 — Личные финансы

С 1 июля будут действовать новые правила смены поставщика газа

В Украине упростили смену поставщика для небытового потребителя на период действия военного положения.

Об этом сообщает Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

«21 июня 2022 года на заседании НКРЭКУ было принято решение, направленное на упрощение условий для смены поставщика небытовыми потребителями», — говорится в сообщении.

Что изменится с 1 июля 2022 года

Небытовым потребителям для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно давать ни письменное разрешение на переход, ни акт сверки или справку от действующего поставщика с заверением отсутствия просроченной задолженности.

В то же время указанные изменения не освобождают небытовых потребителей от обязанности выполнять свои финансовые обязательства перед поставщиками по договору поставки природного газа.

При этом если на информационной платформе оператора газотранспортной системы будет отображена информация о том, что поставщик инициировал прекращение/ограничение поставки природного газа небытовому потребителю, смена такого поставщика не будет разрешаться.

Справка Finance.ua:

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во время действия военного положения запрещено отключать потребителей от каких-либо коммунальных услуг за неуплату, а также начислять пеню и другие виды штрафов. Однако накопившийся долг с вас не спишут просто так, и после войны с этим будут проблемы.



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