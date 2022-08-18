Рынок земли: сколько стоит сейчас участок, кто продает и где хотят покупать — Finance.ua
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Рынок земли: сколько стоит сейчас участок, кто продает и где хотят покупать

Аграрный рынок
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Как работает рынок земли на шестом месяце войны

Долгожданному рынку сельскохозяйственной земли не посчастливилось поработать и года. С 1 июля 2021 года его работа началась не так активно, как хотелось. Ее сдерживало большое количество предохранителей, прописанных в законе, низкая деловая активность, присущая летнему периоду, и неподготовленность нотариусов, пишет bizagro.com.ua.
Впрочем, постепенно ситуация поменялась. По данным Госгеокадастра, за год было заключено 88,95 тыс. сделок купли-продажи участков. Это общие цифры и сроки.
Актуальную ситуацию можно отслеживать на примере работы инвестиционного объединения Land Club.
До войны компания проводила по четыре-пять сделок в день. По данным менеджеров, в течение февраля (до 24 числа) они успели провести 62 сделки, еще 21 сделка была запланирована на период с 24 февраля по 1 марта.
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После вторжения россиян в Украину рынок земли остановился, ведь Минюст заблокировал реестры. Что и логично, ведь не было понимания, кто имеет доступ к реестру. Соответственно нотариусы не работали до середины мая.
С середины мая в некоторых неоккупированных россиянами регионах, не ставших ареной боевых действий, началось постепенное оживление процессов на рынке. В частности, землю начали продавать люди, которые раньше этого не делали и не планировали или ждали лучшей цены. Сейчас они измотаны войной и им не до торгов.
Если до войны за одним участком в хороших регионах с черноземами стояла очередь из желающих купить, то сейчас этой конкуренции нет. Существенный дисбаланс между спросом и предложением, который был до войны, ощущается и сейчас, но обусловлен боевыми действиями. Там, где инвесторы готовы покупать, низкое предложение, и наоборот.
Число желающих продать землю растет в приграничных областях: Черниговской, Сумской, на севере Житомирской и Киевской областей. Люди многое потеряли и хотят продать землю, чтобы иметь хоть какие-то финансовые возможности.
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Настроения у инвесторов

По данным Land Club, они по-прежнему хотят покупать землю в Полтавской области: пятеро из десяти согласны покупать только там, другие лоты даже отказываются смотреть. Безусловно, такая избирательность оказывает влияние на цену.
Сейчас цены диктует инвестор, которого от агрессивного требования дисконта сдерживает только НГО (стоимость земли не может быть ниже нормативной денежной оценки).
На практике сделки проходят на условиях НГО +10-20%, если это чернозем, участок засеян и обрабатывается. В среднем выходит $900 за га. Тех владельцев, кто ожидает продать земельные участки по рыночному курсу валюты, ждет разочарование, потому что желающих согласиться на такие цены немного.
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Размер участков пока не так важен, как раньше. Главное — как можно более быстрая окупаемость и самая низкая цена на участок и услуги нотариуса. Инвесторы сейчас смотрят, где они могут подобрать 10-20 участков в одном регионе, чтобы потом как-то лучше контролировать управление этими наделами.
Для инвесторов это один из аргументов. Что еще их мотивирует вкладывать средства в землю? Во-первых, они верят в победу Украины. Во-вторых, у них есть свободный финансовый ресурс, который не могут вывести за границу.
Для многих из них сельскохозяйственная земля остается единственным более или менее надежным активом в Украине. Аграрные компании продолжают выплачивать арендную плату, оставаясь для них надежным партнером. А постепенное разблокирование экспорта аграрной продукции из Украины вселяет веру в то, что так будет и дальше.
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По материалам:
Finance.ua
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