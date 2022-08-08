Обнародована средневзвешенная цена земли по состоянию на начало августа — Finance.ua
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Обнародована средневзвешенная цена земли по состоянию на начало августа

Аграрный рынок
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Обнародована средневзвешенная цена земли по состоянию на начало августа
Обнародована средневзвешенная цена земли по состоянию на начало августа
С момента запуска рынка земли на 8 августа в Украине средневзвешенная цена 1 га земель для товарного с/х производства составляет 33 171 грн. С начала боевых действий цена колебалась в пределах 33 тыс. грн. За год свободной продажи земли цена увеличилась на 10 тысяч грн.
Об этом свидетельствуют аналитические данные обновленной онлайн-карты сельскохозяйственных земель Украины, которую запустили AgroPolit.com совместно с Zemelka.ua при поддержке нового земельного агентства Volodar.
Инфографика: Kurkul.com
Инфографика: Kurkul.com
В частности, было совершено 41 694 операции по купле-продаже земельных участков для товарного с/х производства (паи). За неделю было продано 423 земельных участка.
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Основные результаты за весь период по состоянию на 8 августа 2022 г.:
  • средневзвешенная стоимость договора за один участок — 33 171 грн;
  • максимальная цена объекта купли-продажи — 5 035 000;
  • общее количество сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) — 41 694, что составляет 21% от всех сделок с землей;
  • другие виды сделок — 155 554;
  • суммарная площадь проданных паев — 145 872 га;
  • средний размер проданного участка — 3,50 га;
  • максимальный размер пая — 67,05 га.
Инфографика: Kurkul.com
Инфографика: Kurkul.com

Как выбрать и проверить земли под инвестирование и обезопасить себя от мошенников

По материалам:
Kurkul
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