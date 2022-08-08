Обнародована средневзвешенная цена земли по состоянию на начало августа — Finance.ua

Обнародована средневзвешенная цена земли по состоянию на начало августа Сегодня 20:05 — Аграрный рынок

Обнародована средневзвешенная цена земли по состоянию на начало августа

С момента запуска рынка земли на 8 августа в Украине средневзвешенная цена 1 га земель для товарного с/х производства составляет 33 171 грн. С начала боевых действий цена колебалась в пределах 33 тыс. грн. За год свободной продажи земли цена увеличилась на 10 тысяч грн.

Инфографика: Kurkul.com

В частности, было совершено 41 694 операции по купле-продаже земельных участков для товарного с/х производства (паи). За неделю было продано 423 земельных участка.

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Основные результаты за весь период по состоянию на 8 августа 2022 г.:

средневзвешенная стоимость договора за один участок — 33 171 грн;

максимальная цена объекта купли-продажи — 5 035 000;

общее количество сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) — 41 694, что составляет 21% от всех сделок с землей;

другие виды сделок — 155 554;

суммарная площадь проданных паев — 145 872 га;

средний размер проданного участка — 3,50 га;

максимальный размер пая — 67,05 га.

Инфографика: Kurkul.com

Kurkul По материалам:

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