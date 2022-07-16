Растут ли цены на паи и чего больше всего боятся инвесторы — ответ эксперта Сегодня 11:32 — Личные финансы

Растут ли цены на паи и чего больше всего боятся инвесторы — ответ эксперта

С момента открытия рынка земли до начала 2022 года средние цены на сельскохозяйственные участки выросли на 8-9%.

Об этом сообщил коммерческий директор «Твой круг» Егор Лесничий в ходе митапа «Инвестиции во время войны. Как работает рынок земли».

«Если же говорить о том моменте, когда рынок „открылся во второй раз“, в мае 2022 года, то стоимость земель не уменьшилась — она осталась на том же уровне, на котором и была до того», — отметил эксперт.

По его словам, у компании нет пессимистического прогноза по уменьшению стоимости земли как актива в среднесрочный период.

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"У нас прогнозируемая доходность в год составляет до 25% — сюда входит прогнозируемая и гарантированная аренда. Но мы не меняли эти условия и свои прогнозы. Кроме того, Украина получила статус кандидата в ЕС, что тоже даст рост в будущем.

Точка роста стоимости земли, которую мы все ожидаем — это 2024 год, когда у юридических лиц будет возможность покупать земли в больших объемах. Это точка роста, к которой мы привязаны. А сейчас мы еще понимаем, что кандидатство в ЕС — это еще один потенциальный маркер", — отметил специалист.

Есть ли тренд на повышение спроса на участки между агрохолдингами

«Ситуация с войной сегодня на это не влияет. Каждый агрохолдинг всегда держится за свой земельный банк — они ни в коем случае не хотят их потерять. Поэтому агрохолдинги всегда заинтересованы в пролонгации договоров аренды, чтобы и дальше возделывать эти земли. И все платят аренду, поэтому рисков перетекания земель от одного холдинга у другому нет», — рассказал Лесничий.

Страхи инвестора в военное время

Несмотря на то, что физически земельный участок уничтожить довольно сложно, в нынешних реалиях есть большая вероятность обстрелов, минирования или невыхода сельскохозяйственной техники в поле в областях, где проходят активные боевые действия. Поэтому некоторые инвесторы боятся — что же будет, если на его землю придут оккупанты.

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"С точки зрения инвестора, если он решил работать самостоятельно, без компании-администратора, то в таком случае он останется один на один с агрохолдингами и будет решать все вопросы сам — это очень непростая задача.

Первая ситуация — оккупация. Что делать? Мы должны ждать деоккупации этого региона — ничего другого мы не сделаем. Но если инвестор работает вместе с компанией-администратором и подписал договор управления, то наша компания по этому договору берет на себя обязательство — мы выплачиваем гарантийный платеж в сумме 8% годовых. То есть, даже если участок будет в оккупации, наш инвестор получит эту сумму", — говорит эксперт.

По его словам, компания провела аудит всех полей и участков, где активно работает с инвесторами и агрохолдингами. При этом на всех полях и во всех регионах началась активная работа — фермеры засевают и обрабатывают свои участки, поэтому инвесторам не стоит беспокоиться.

Получить видеозапись митапа можно по ссылке.

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